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كُتّاب وآراء
ورزازات تتزين لاستقبال احتفالات السنة الجديدة
اكتست مدينة ورزازات، التي أصبحت تعتبر الوجهة المفضلة لدى الآلاف من السياح الأجانب والمغاربة، في الأيام الأخيرة، أبهى حلة استعدادا لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2019.
وتستعد مدينة ورزازات، المتميزة بجبالها المكسوة بالثلوج ومناظرها الطبيعية وفنادقها المصنفة، لتوديع السنة الجارية واستقبال عام آخر جديد، ويلاحظ الزائر، عبر جولة سريعة ببعض المحاور الرئيسية والأماكن العمومية، حركة دؤوبة في الأيام الأخيرة، خصوصا أن المدينة باتت قبلة مفضلة لدى السياح المغاربة والأجانب لقضاء أعياد رأس السنة الميلادية.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرحمان الدريسي، رئيس المجلس الجماعي لورزازات، إن سحر المدينة وجاذبيتها يعودان إلى تنوع بنياتها السياحية وحفاوة الاستقبال لدى ساكنتها المحلية، مشيرا إلى أن مؤهلات كثيرة ساهمت في جعل المدينة قبلة عالمية.
وأضاف المسؤول الجماعي أن هناك مشاريع عدة يتم التحضير لها حاليا، سترى النور قريبا، من شأنها تنويع وتجويد العرض السياحي والرفع من جاذبية المدينة وطنيا وعالميا.
ولضمان أفضل ظروف الراحة والأمن لزوار المدينة، قال مصدر أمني، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، إن المصالح الأمنية اتخذت جميع الترتيبات اللازمة، عبر خلق سدود قضائية، وتنظيم دوريات أمنية في جميع المحاور الرئيسية والأماكن العمومية.
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن جميع الأجهزة الأمنية بمدينة ورزازات تقوم حاليا بتمشيط المدينة من أجل تطهيرها من بعض المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، وتوقيف تجار الكحوليات والمخدرات، قصد توفير ظروف الراحة لجميع الزوار.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المصالح الأمنية لم تدخر أي جهد لضمان الأمن والسلامة والسير الطرقي العادي والجولان بأهم شوارع المدينة، موضحا أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين الساكنة المحلية والزوار من قضاء هذه الفترة بالمدينة واقتسام لحظات الفرح بين الأهل والأقارب واستقبال عام جديد في أفضل الظروف.