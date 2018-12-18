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كُتّاب وآراء
حملة طبية تدعم ساكنة دوارٍ في بني عروس
قام عبد القادر المطروكي، الكاتب العام للعمالة عامل إقليم العرائش بالنيابة، الثلاثاء، بإعطاء انطلاقة عملية "رعاية 2018-2019" بدوار سيدي علي بجماعة بني عروس، من خلال قافلة طبية منظمة تحت إشراف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية.
وتمت هذه العملية، وفق بلاغ للعمالة توصلت به هسبريس، بحضور المصالح الأمنية والإدارية وبرلمانيين ومنتخبين، وجندت لها المصالح الصحية 72 إطارا طبيا من مختلف التخصصات الطبية، يشمل 08 أطباء اختصاصيين، و16 من الطب العام، و33 ممرضا وممرضة، و09 من الإداريين والتقنيين، و06 أشخاص من أفراد المجتمع المدني.
وبلغ عدد الخدمات الصحية المقدمة 1617 خدمة، منها 1074 فحص طب عام، و543 فحص طب اختصاص، كما عرفت الحملة الطبية إجراء 466 عملية قياس السكري وقياس الضغط الدموي، وإجراء 65 عملية الكشف المبكر عن فيروس داء المناعة المكتسبة، مع معالجة 29 نقطة ماء استفاد منها 13 مدشرا.
وبالمناسبة نفسها، قام عامل اقليم العرائش بالنيابة بتوزيع ألبسة رياضية ممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و06 كراسي متحركة، و6000 شتلة من الأشجار المثمرة بالنسبة للعملية التي تدخل ضمن برنامج تنمية مناطق الريف الغربي "الديرو"، و1000 شتلة أخرى من الأشجار المثمرة و35 فرنا متطورا، وهي العملية التي تدخل في إطار برنامج عمل المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وتهدف هذه العملية، وفق البلاغ، إلى اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة موجة البرد وانخفاض درجة الحرارة، خصوصا في المناطق الجبلية، و"إيلاء الاهتمام اللازم للفئات الهشة، واتخاذ جميع التدابير الضرورية وفق منهجية تشاركية مع كل المتدخلين، لمساعدة هذه الفئات وتوفير الإيواء والتغذية والتطبيب لها؛ وذلك بتعاون وثيق مع المصالح المختصة المعنية".