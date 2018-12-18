نقابات تعليمية تطالب بإدماج الأساتذة المتعاقدين

إبراهيم مغراوي من مراكش

طالبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بجهة مراكش أسفي بـ"الإفراج عن نظام أساسي عادل يقطع مع هفوات الماضي وينصف جميع الفئات"، وجددت "تضامنها المطلق مع النضالات العادلة والمشروعة لعموم الفئات التعليمية"، وفق لغة بيان توصلت به هسبريس.

وعبرت الهيئات ذاتها عن تشبثها بمطلب الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، كمكتسب أساسي لنساء ورجال التربية والتكوين، منبهة إلى المشاكل الهيكلية المتفاقمة على صعيد التدبير ببعض أقاليم الجهة، كالتنظيم التربوي، وتدبير الزمن المدرسي، والحركة الانتقالية، وتدبير الفائض والخصاص، والسكنيات... وغيرها.

ودعت الوثيقة نفسها إلى الإدماج العاجل للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والقطع مع نظام العقدة كاختيار لم يؤد سوى إلى مزيد من الهشاشة والاحتقان.

وأكدت النقابات نفسها أن "التشاور والتتبع الجاد لا يستقيم دون أن يفضي إلى نتائج ملموسة على الوضعية الاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم"، داعية إلى وضع منهجية جهوية واضحة وموحدة للحد مما نعتته "بالاختلالات".