أمزازي واليعقوبي يمنحان كرسيا كهربائيا لأستاذ

أيوب صدور من تطوان

في مبادرة إنسانية، قام سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مرفقا بمحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الثلاثاء، بتسليم كرسي كهربائي متحرك لحافظ البقالي، أستاذ التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية للتعليم بتطوان، الذي يعاني من مرض نادر (la myopathie) أفقده القدرة على المشي والحركة.

الاستقبال الذي احتضنه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، على هامش المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، عرف كذلك تقديم الوزير والوالي اليعقوبي لشهادة تقديرية إلى الأستاذ سالف الذكر، تشجيعا له على المجهودات التي يقوم بها ضمن المنظومة التربوية، وعرفانا بالجهود التي يبذلها في أداء مهمته النبيلة متحديا ظروفه الصحية.

وبحسب مصادر مقربة، فإن الأستاذ الشاب معروف بتفانيه في العمل وحبه للمهنة؛ فرغم حالته الصحية، فإنه لم يسبق له التغيب عن العمل ولا الإدلاء بشواهد طبية للعجز، ويصر على الاجتهاد والمثابرة والتحدي للرقي بمستوى التعليم نحو الأفضل.

المبادرة الإنسانية لاقت استحسانا، ومن شأنها تيسير تنقلات الأستاذ البقالي إلى مقر عمله وقضاء أغراضه بشوارع الحمامة البيضاء، وهو الذي يعتبر مثالا للأستاذ المكافح من أجل إيصال رسالته التربوية النبيلة رغم صعوبة الظروف ومرضه المزمن.