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أمزازي واليعقوبي يمنحان كرسيا كهربائيا لأستاذ

أمزازي واليعقوبي يمنحان كرسيا كهربائيا لأستاذ
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:28

في مبادرة إنسانية، قام سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مرفقا بمحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الثلاثاء، بتسليم كرسي كهربائي متحرك لحافظ البقالي، أستاذ التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية للتعليم بتطوان، الذي يعاني من مرض نادر (la myopathie) أفقده القدرة على المشي والحركة.

الاستقبال الذي احتضنه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، على هامش المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، عرف كذلك تقديم الوزير والوالي اليعقوبي لشهادة تقديرية إلى الأستاذ سالف الذكر، تشجيعا له على المجهودات التي يقوم بها ضمن المنظومة التربوية، وعرفانا بالجهود التي يبذلها في أداء مهمته النبيلة متحديا ظروفه الصحية.

وبحسب مصادر مقربة، فإن الأستاذ الشاب معروف بتفانيه في العمل وحبه للمهنة؛ فرغم حالته الصحية، فإنه لم يسبق له التغيب عن العمل ولا الإدلاء بشواهد طبية للعجز، ويصر على الاجتهاد والمثابرة والتحدي للرقي بمستوى التعليم نحو الأفضل.

المبادرة الإنسانية لاقت استحسانا، ومن شأنها تيسير تنقلات الأستاذ البقالي إلى مقر عمله وقضاء أغراضه بشوارع الحمامة البيضاء، وهو الذي يعتبر مثالا للأستاذ المكافح من أجل إيصال رسالته التربوية النبيلة رغم صعوبة الظروف ومرضه المزمن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - A AMSTERDAM الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:38
كل ما هو واجب وحقك يقال له مبادرة انسانية ,لك الله الفقير المنسي فالمغريييييب خليونا ساكتييييييين.
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14
2 - دعاء الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:45
نسأل الله باسمه الشافي أت يشفي الأستاذ
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19
3 - موزمبيقي حر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:51
ههه شوهة كرسي متحرك مع كل هذ الدجة، شوهتو لبلاد اوجوه الويل انتم وصحافة الربيع، موزمبيق عادت يضرب بها المثل في التقدم والمغرب خربتوه
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13
4 - جووووووووويل الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:55
هنا فسويسرا كيعطو ليهم فابور بلا تصاور ، هادا مسكين عطاوه كرسي ودارو بيه فضيحا ، حبدا لو فعلتها بوجه الله فالستر
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14
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