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الرئيسية | جهات | جرافات تحارب "فرَّاشة" وعربات مجرورة بالبيضاء

جرافات تحارب "فرَّاشة" وعربات مجرورة بالبيضاء

جرافات تحارب "فرَّاشة" وعربات مجرورة بالبيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:20

تواصل السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات حملاتها لتحرير الملك العمومي من أصحاب "الفراشة" والعربات المجرورة، إذ شنت حملة على أقدم سوق شعبي بالحي المحمدي التابع لعمالة عين السبع الحي المحمدي.

وأقدمت السلطات المحلية على شن حملة واسعة على السوق الشعبي العشوائي المتواجد بشارع الشافعي ناجم في درب مولاي الشريف بالحي المحمدي، والذي يعد من أقدم الأسواق بالمنطقة.

وأجهزت الجرافات التي سخرتها السلطات المحلية على مختلف العربات المجرورة التي كانت تحتل الشارع، وتجعل التنقل فيه أمرا صعبا، خصوصا على أصحاب السيارات، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي لحقت سكان الإقامات المجاورة.

وعملت مختلف السلطات والقوات العمومية على حجز بعض المعدات الخاصة بأصحاب العربات المجرورة، وإزالة ما كان يستعمله باعة الخضر والفواكه من خيم بلاستيكية وغيرها، ما من شأنه أن يعيد الشارع إلى ما كان عليه سابقا.

واعتبر كريم الكلايبي، رئيس كونفدرالية جمعيات عين السبع الحي المحمدي، أن تحرير شارع الشافعي ناجم بدرب مولاي الشريف من الباعة المتجولين والعربات المجرورة أمر مهم، بالنظر إلى ما عانته الساكنة من أضرار؛ "فإلى جانب الفوضى العارمة فإن الأسر ظلت تشتكي من الكلام النابي والمشاجرات التي كانت تنشب بين الفينة والأخرى".

وأوضح الناشط الجمعوي، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المبادرة التي أقدمت عليها السلطات المحلية من شأنها أن تلقى استحسانا لدى ساكنة درب مولاي الشريف، خاصة أن حركة السير والجولان بهذه الأزقة المحتلة من طرف الباعة المتجولين وأصحاب العربات صارت غير ممكنة، دون نسيان ما يخلفه وراءهم يوميا باعة الخضر والفواكه من نفايات.

وتأتي هذه الحملة بعين السبع بعدما سبقتها مداهمة ليلية من طرف سلطات ملحقة درب عمر بعمالة آنفا، التي عملت بدورها على تحرير سوق درب عمر من الباعة المتجولين؛ وذلك تنفيذا للدورية التي كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّهها إلى ولاة وعمال الأقاليم، وتنص على ضرورة تحرير الملك العمومي واسترجاع الشوارع من العربات المجرورة و"الفرّاشة".

ويطالب سكان العاصمة الاقتصادية السلطات الولائية، وعلى رأسها الوالي عبد الكبير زاهود، بتعميم حملات تحرير الشوارع والأزقة من الباعة الجائلين، الذين يسهمون في عرقلة حركة السير، إلى جانب تحويل بعض الأحياء إلى مزابل كبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - محمد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:36
للأسف بعض العمالات اما عن صعيد إبن مسيك ومولاي رشيد ملك العام أصبح ملك خاص؟
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14
2 - Moussa الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:40
Bravo M. Laftit, nous espérons que la ville de Casablanca redeviendra la ville blanche au sens propre du terme, en se libérant des crapules et marchands ambulants qui l'ont transformés en un énorme village bédouin. Rentrez chez vous à la campagne, bande de racaille!
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11
3 - عبدو الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:43
لا يمكن محاربة الفراشة والعربات التي أصبحت تغزو كل المدن والقرى المغربية، لأن كل الذين يشتغلون في هذا المجال أناس أغلقت أمامهم جميع الأبواب ويريدون لقمة عيش حلال وبدون مشاكل، ومادامت الدولة لاتعيرهم أي إهتمام بخلق مناصب شغل وبتدريب تيوكل الخبز، وأدار المنتخبون ضهورهم لهم، ومادام المحال والدكاكين التجارية أصبحت تساوي الملايين والكراء فوق طاقتهم والدولة بجمؤع مكوناتها لا تريد انت تتدخل بفرض قانون كراء يحمي الجميع وينزل القيمة الكرائية، فلم يبقى أمام هذه الفئة من المجتمع للعيش سوى وسيلة الفراشة والعربة والحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لن تجدي نفعا.
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-26
4 - ج مصطفى الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:49
نتمنى من كل قلوبنا إن تحدو سلطات عين حرودة نفس المسار حتى تتحرر الأزقة والشوارع والمدار من الباعة والعربات الذي يتسبب في ازعاج الساكنة السائقين.
يكفي أن نذكر أنه خلال هذه السنة وقعت ثلات حوادث مميتة ومايزيد عن أربعين حادثة مادية .
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9
5 - Nadia الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:50
Bravo et generaliser SVP cette politique sur tout le royaume.

Nos villes ressemblent de plus en plus a des grands karianates sans droit et sans loi.

Si vous voulez faire le commerce, louez ou achetez un lieu.

Si vous n'avez pas les moyens, faites autres choses.

Les authorites locales devraient proteger les vendeurs qui ont choisis la legalite pour pratiquer leur metier dans un lieu qui paie taxe, TVA et patente.
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6 - مغربي من الريف الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:56
ياليت ياتي هذا المسؤول الشجاع الى حي لقبيبات قرب مسجد الهدى لينظف ساحة المسجد من الباعة المتجولين الذين يفرضون انفسهم وكانهم يحق لهم ان يستولوا على جنبات المسجد لبيع كل شيء بمعنى سوق عشوائي بمواصفات الاسواق العشوائية المتخلفة.سوق الخضر الفواكه الالبسة الأحذية الزيوت العطور وحتى العطارين يأتون لبيع الدواء بالعشوب. نحن السكان المجاورين المتضررين لاحول ولا قوة لنا سوى انتظار الفرج ونتمنة ان تتدخل السلطات لتحمينا من هؤلاءالباعة المتجولين و الذين ينغصون حياة السكان ورواد المسجد.
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8
7 - casa plus 2019 الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:58
C'est une bonne initiative pour libérer la ville blanche de ces rebelles et soigner l'image de notre ville à tous les échelles. Bravo aux responsables de la ville. Continuez à libérer toutes les artères de casa pour en fin vivre en paix blanc. Go ahead
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9
8 - شكرا للسلطات بالبيضاء الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:59
نتمنى من جميع سلطات المدن المغربية
ان تنفد تعليمات وزير الداخلية لتحرير الملك العمومي . خاصة اﻻرصفة
وكدلك الحدائق الخاصة المسيجة والمغروسة باﻻشجار امام بعض المنازل التي رجعوها فيﻻت
بدون سند قانوني.كيف يعقل مواطن يمتلك في ملكية منزله 80 متر ويحتل امام منزله 100 متر .؟؟؟؟
فوضى بمعنى الكلمة ونستغرب جميعا
لسكوت السلطات .
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8
9 - abdou 1 الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:15
المرجو من السلطات افراغ کذلک ساحة مسجد الرحمة فی سیدی مومن قرب المحموعة السکنیة الیقین و الکوثر. فحرام التغاضی عن هذا الاستعمار من طرف الباعة والفراشا وعدم احترام حتی یوم الجمعة . وشکرا.
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8
10 - Houcine الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:17
وماذا عن محلات الحدادة والضوضاء الدي تخلفه من الضربات على الحديد وتقطيع الصفائح الحديدية بلالة الكهربائية والضوضاء القوي والمزعج الدي ينتج عنه في الأحياء السكنية المرضى والمسنين والأطفال الرضع في بيوتهم لا يستطيعون لا النوم ولا الراحة النفسية من الساعة الثامنة إلى السابعة مساء 6 أيام في الأسبوع ارحمونا يا من يوزعون الرخص على هؤلاء وانتم و عائلاتكم مرتاحون في بيوتكم .المرجوا أن تخصصو لهم منطقة صناعية كباقي البلدان المتقدمة (المرجو النشر يا هسبريس وشكرا )
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11 - و عبد الكبير زهود غائب الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:31
بدل الدورية التي أرسلها عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية بهذا الشأن،كان عليه أن يرسل رجال المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي و مقاطعة عين السبع و فرع شركة العمران بالحي المحمدي،للوقوف على حجم الفساد الخطير و الرهيب الذي يقع داخل هذه المؤسسات تحت وصايته و رعايته و إشرافه،مما جعل بعض أعوان السلطة يملكون أكثر من ثلاث شقق بفعل المتاجرة بمحلات الأسواق النموذجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية،ناهيك عن الثراء الفاحش الذي ظهر على بعض رجال السلطة و من بينهم الباشا محمد أهناني الذي انتقل الى مدينة تطوان بردا و سلاماً بعدما كان يتحكم في فرع شركة العمران بالحي المحمدي بمزاج المتاجرة بأراضي الدولة و الجشع و بيع الهبات الملكية كمشرف أول على عملية إعادة إيواء سكان كريان سنطرال و القامرة و زرابة و دوار المومنية،إن كنتم صادقين فعلاً و مخلصين و أوفياء و أمناء و أصحاب إرادة و أخلاق،في سبيل الله و الوطن و الشعب،ربط المسؤولية بالمحاسبة هو الحل الأمثل لكل المشاكل.و الباشا كان يعمل هذا بمباركة عامل صاحب الجلالة،بعد الشكاية التي توصل بها من طرفي.
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12 - jajil الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:37
وماذا عن عمالة البرنوصي قرب مسجد الأندلس
بأناسي وسلطات الوقوات المساعدة تتفرج
في البعاعة المتجولون بالعربات المجرورة
بالحيونات
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13 - italia الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:43
عقبة مدينة الفقيه بن صالح انشاء الله
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14 - Bonjour الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 17:07
mais pas encore maiis ils y'ont beaucoup des commerces a la terre vers boulevard Anfa en face hotel REZNSIE....!
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15 - Issame الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 17:14
عقبة لجميع مدن المغرب. أغلبية الباعة المتجولين وجوه تشرميل و وجوه داعشية مربي لحية فيها نص مترو
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