جرافات تحارب "فرَّاشة" وعربات مجرورة بالبيضاء

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء"
- ترامب: أمريكا هزمت "الدولة الإسلامية" في سوريا
- التغطية الصحية الإجبارية
- مَسْجِدُ الحَسَنِ الثَّانيِ
- المغربي داكوستا يتعرض للإيقاف والغرامة في تركيا
"رسالة تحت التراب" تعيد ملابسات مصرع آيت الجيد إلى الواجهة (5.00)
نفاد مخزون الأدوية بمشافي المملكة يعرض حياة المواطنين للخطر (5.00)
"المغرب الأخضر" يؤمّن التغطية الصحية لآلاف صغار الفلاحين (5.00)
حميش يدعو إلى الدفاع عن العربية ضد حملات "التهجين والتبخيس" (5.00)
- أخنوش: تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب - (132)
- أخنوش يتوقع بلوغ الناتج الدّاخلي الخام للفلاحة سقف 128 مليارا - (92)
- البرلمان يغلق باب الحوار الاجتماعي .. زيادة الأُجور تتحول إلى سراب - (68)
- إدارة ترامب ترمي "الاستفتاء بالصحراء" إلى مجلس الأمن القومي - (67)
- حميش يدعو إلى الدفاع عن العربية ضد حملات "التهجين والتبخيس" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جرافات تحارب "فرَّاشة" وعربات مجرورة بالبيضاء
تواصل السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات حملاتها لتحرير الملك العمومي من أصحاب "الفراشة" والعربات المجرورة، إذ شنت حملة على أقدم سوق شعبي بالحي المحمدي التابع لعمالة عين السبع الحي المحمدي.
وأقدمت السلطات المحلية على شن حملة واسعة على السوق الشعبي العشوائي المتواجد بشارع الشافعي ناجم في درب مولاي الشريف بالحي المحمدي، والذي يعد من أقدم الأسواق بالمنطقة.
وأجهزت الجرافات التي سخرتها السلطات المحلية على مختلف العربات المجرورة التي كانت تحتل الشارع، وتجعل التنقل فيه أمرا صعبا، خصوصا على أصحاب السيارات، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي لحقت سكان الإقامات المجاورة.
وعملت مختلف السلطات والقوات العمومية على حجز بعض المعدات الخاصة بأصحاب العربات المجرورة، وإزالة ما كان يستعمله باعة الخضر والفواكه من خيم بلاستيكية وغيرها، ما من شأنه أن يعيد الشارع إلى ما كان عليه سابقا.
واعتبر كريم الكلايبي، رئيس كونفدرالية جمعيات عين السبع الحي المحمدي، أن تحرير شارع الشافعي ناجم بدرب مولاي الشريف من الباعة المتجولين والعربات المجرورة أمر مهم، بالنظر إلى ما عانته الساكنة من أضرار؛ "فإلى جانب الفوضى العارمة فإن الأسر ظلت تشتكي من الكلام النابي والمشاجرات التي كانت تنشب بين الفينة والأخرى".
وأوضح الناشط الجمعوي، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المبادرة التي أقدمت عليها السلطات المحلية من شأنها أن تلقى استحسانا لدى ساكنة درب مولاي الشريف، خاصة أن حركة السير والجولان بهذه الأزقة المحتلة من طرف الباعة المتجولين وأصحاب العربات صارت غير ممكنة، دون نسيان ما يخلفه وراءهم يوميا باعة الخضر والفواكه من نفايات.
وتأتي هذه الحملة بعين السبع بعدما سبقتها مداهمة ليلية من طرف سلطات ملحقة درب عمر بعمالة آنفا، التي عملت بدورها على تحرير سوق درب عمر من الباعة المتجولين؛ وذلك تنفيذا للدورية التي كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّهها إلى ولاة وعمال الأقاليم، وتنص على ضرورة تحرير الملك العمومي واسترجاع الشوارع من العربات المجرورة و"الفرّاشة".
ويطالب سكان العاصمة الاقتصادية السلطات الولائية، وعلى رأسها الوالي عبد الكبير زاهود، بتعميم حملات تحرير الشوارع والأزقة من الباعة الجائلين، الذين يسهمون في عرقلة حركة السير، إلى جانب تحويل بعض الأحياء إلى مزابل كبيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
يكفي أن نذكر أنه خلال هذه السنة وقعت ثلات حوادث مميتة ومايزيد عن أربعين حادثة مادية .
Nos villes ressemblent de plus en plus a des grands karianates sans droit et sans loi.
Si vous voulez faire le commerce, louez ou achetez un lieu.
Si vous n'avez pas les moyens, faites autres choses.
Les authorites locales devraient proteger les vendeurs qui ont choisis la legalite pour pratiquer leur metier dans un lieu qui paie taxe, TVA et patente.
ان تنفد تعليمات وزير الداخلية لتحرير الملك العمومي . خاصة اﻻرصفة
وكدلك الحدائق الخاصة المسيجة والمغروسة باﻻشجار امام بعض المنازل التي رجعوها فيﻻت
بدون سند قانوني.كيف يعقل مواطن يمتلك في ملكية منزله 80 متر ويحتل امام منزله 100 متر .؟؟؟؟
فوضى بمعنى الكلمة ونستغرب جميعا
لسكوت السلطات .
بأناسي وسلطات الوقوات المساعدة تتفرج
في البعاعة المتجولون بالعربات المجرورة
بالحيونات