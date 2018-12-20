ساكنة حيّ "الخرب" بطنجة تشكو تردي التجهيزات والبنيات التحتية

هسبريس – عبد الواحد استيتو

تعد منطقة الخرب بطنجة من المداشر التي تمّ ضمها إلى المدار الحضري سنة 2009، دون أن ينعكس ذلك على أي من بنياتها التحتية أو يتجلّى في التجهيزات الأساسية بالمنطقة، حيث استمرت معاناة السكان كما كانت من قبل، معتبرين أن اسم المنطقة فقط هو الذي تغيّر، من "المدشر" إلى "الحيّ"، دون أن ينعكس ذلك فعليا على أي من مظاهر الحياة.

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قالت في بلاغ صادر عنها إن قرية الخرب "تشكو من غياب شبكة الصرف الصحي والربط بشبكة الماء الشروب، الطرق، وباقي المرافق الاجتماعية، كالمستوصف والتعليم الثانوي والمواصلات والسوق".

وبخصوص المواصلات، أوردت الرابطة أن السكان لا يتنقلون إلا عبر مسالك متربة "مملوءة بالحفر التي تمتلئ بالوحل عند نزول الأمطار، مما يلحق بهم الضرر ويزيد من حجم المشاكل التي يعانون منها باستمرار، خصوصا الأطفال والتلاميذ الذين يتنقلون وسط الخنادق والحفر من أجل الذهاب إلى المدرسة".

محمد المنصور، رئيس الرابطة، أوضح أن السكان مازالوا يتساءلون عن سبب التهميش الذي يطال منطقتهم دون غيرها من المناطق التي ألحقت بالمدار الحضري، "والتي استفاد بعضها من المشاريع المتعلقة بإعادة الهيكلة والتأهيل الحضري في إطار برنامج طنجة الكبرى".

ورغم الوعود المقدمة إليهم من طرف سلطات الولاية، يضيف المصدر ذاته، "فإن الملف ظل معلقا منذ سنوات، ورغم أن المنطقة كانت مشمولة بإعادة التأهيل ضمن ذلك البرنامج، فقد تم التراجع عن ذلك لأسباب غير معلومة، ومازال السكان يتساءلون عن سبب اختفاء تلك اللوحة الإشهارية المعرفة بالمشروع المرصود للقرية سنة 2015، التي ظلت اللوحة معروضة للعيان في مدخل القرية مدة سنة ثم تمت إزالتها".

وأضاف المنصور أن خارطة المنجزات كانت تتضمن الطرق الموزعة داخل القرية، ثم شبكة الصرف الصحي والأرصفة، والإنارة العمومية والربط الفردي بشبكة الماء الشروب، وكذا توفير خزان مائي لتقوية الشبكة، موردا:

"عندما يسترجع السكان مراحل إنجاز هذا المشروع، يتذكرون أن تلك المنجزات قد منيت بالفشل بسبب عشوائية الأشغال المنجزة التي ظلت تعاني من الاختلالات والعيوب" .

ورغم أن سنة 2015 شهدت الإنجاز الجزئي لشبكة الصرف الصحي، وفق المتحدث دائما، "فإن الأشغال لم تكتمل بسبب وجود تعرضات لأصحاب الأراضي، وقد استمرت الأشغال مدة سنتين في غياب المراقبة والتتبع، مما أسفر عن وجود عدة اختلالات تعكسها كثرة التسربات والانجرافات التي أثرت على ما تم إنجازه".

وزاد المتحدث أنه بإلحاح من السكان، "قام الوالي محمد اليعقوبي بزيارة إلى القرية سنة 2017، وبعد الإصغاء لمطالبهم أعطى الأمر بالشروع في إنجاز الطرق، فتم مد ثلاث طرق بكيفية مخالفة لتصميم التهيئة بعد تغيير مساراتها والتقليص من عرضها من 15 إلى 8 أمتار، وهي تتخذ شكل مثلث يحيط بالقرية، في الوقت الذي تم فيه إلغاء جميع الطرق الداخلية المنصوص عليها في التصميم".

رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أوضح أنه، بعد ذلك، "تم نصب مجموعة من الأعمدة الخاصة بالإنارة العمومية على جانبي الطريق، وكان الخطأ الذي صاحب هذه العملية هو مد قارعة الطريق فوق شبكة الماء الشروب، مما عرقل عملية الربط بالشبكة الذي أصبح يتطلب حفر الطريق العمومي وإعادة الأشغال. كما كانت شركة أمانديس قد وعدت بإيجاد حل لمشكل الربط الفردي في رمضان 2017، لكنها لم تف بوعدها".

ويطالب السكان، ومعهم جمعيات المجتمع المدني، بالالتفات إلى هذا الحي في أقرب فرصة، وجعله يستحق الانتماء إلى المجال الحضري عمليا، وليس مجرّد حبرٍ على ورق.