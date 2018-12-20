تنصيب لجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف بالناظور‎

هسبريس من الرباط

تفعيلا لبنود القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، التي تنص على إحداث آليات جديدة لتعزيز حماية هذه الفئة، ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، الأربعاء، اجتماعا حضره العديد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين وممثلي المصالح الأمنية من درك وأمن وطني وفعاليات مدنية ومهتمين بمجال حماية المرأة والطفل بالمدينة.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز عبد الحكيم العوفي، الوكيل العام للملك، أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل يجد مرجعيته فيما توليه المملكة من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، بالنظر إلى هشاشة وضعها وما يقتضي من توفير حماية خاصة بها، موردا أن الطموح قائم لأن يسهم هذا الاجتماع في الارتقاء بمستوى التكفل بهذه الفئة في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق وترسيـخ حماية خاصة لها، ويكرس احترام حقوقها المشروعة.

وعلى صعيد آخر، أشرف المسؤول القضائي ذاته، بهذه المناسبة، على تنصيب اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالناظور.

وفي هذا الصدد، أكد مسؤول النيابة العامة المذكور أن تنصيب اللجنة الجهوية يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة "على تحقيق أهداف القانون المذكور وتنزيل مراميه النبيلة على أرض الواقع، كما أن تحقيق تكفل قضائي ناجع لن يتحقق إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي المتدخلين، مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني".

وأضاف أن "الحماية المرجوة حتى تتحقق على أكمل وجه تقتضي تضافر جهود الجميع، كل من موقع مسؤوليته، وأن يعملوا جنبا الى جنب من أجل المساهمة في توفير الحماية للنساء ضحايا العنف ومرافقتهن بما يسهل أمامهن الولوج إلى القضاء، وحتى يجدن من كل متدخل على حدة المساعدة والتوجيه المناسبين لأوضاعهن، سواء على المستوى الاجتماعي أو على مستوى المواكبة من طرف المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي، أو على صعيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية أو في مرحلة التحقيق أو الحكم"، وفق تعبيره.

من جانب آخر، أعرب المشاركون في الاجتماع عن تثمينهم لجهود النيابة العامة وسهرها الحثيث على إيلاء الأهمية المطلوبة لقضايا العنف الممارس ضد النساء والأطفال، وأشادوا بالمناسبة بأهمية هذا اللقاء وضرورة بلورة وتفعيل الاقتراحات المنبثقة عنه، لا سيما فيما يتعلق بعقد يوم دراسي يخصص لشرح ومناقشة فصول القانون 13-103، وضمان التنسيق والتواصل المستمرين بين مكونات اللجنة.

وفي السياق ذاته، شدد المتدخلون على ضرورة استحضار الجميع للمقاربة التحسيسية والوقائية إزاء ظاهرة العنف ضد النساء، وتخصيص دورات تكوينية لفائدة الفاعلين في هذا المجال، وأجمعوا في المقابل على الرهان الكبير الذي ينبغي إخراجه للوجود ألا وهو إحداث مركز لإيواء للنساء المعنفات بشراكة مع مختلف الشركاء، من منتخبين ومحسنين والوزارات المعنية.

وأثنى الوكيل العام للملك في ختام الاجتماع على المشاركين لحضورهم وإغنائهم لفعاليات هذا اللقاء، داعيا إياهم إلى بذل ما في وسعهم خدمة للمهام الجليلة الموكلة لهم في هذه اللجنة الجهوية، متعهدا بأن تقدم لهم النيابة العامة كل الدعم والمساندة لتذييل الصعاب التي قد تواجههم في عملهم.

يذكر أن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتكون، إلى جانب الوكيل العام للملك رئيسا لها، من قاض للتحقيق، ومستشار للحكم، ومستشار مكلف بالأحداث، ورئيس كتابة النيابة العامة أو كتابة الضبط أو من يمثلهما، ومن المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة ذاتها، إلى جانب ممثلي الإدارة، وممثل مجلس الجهة، ومحام يعينه نقيب هيئة المحامين، ومفوض قضائي يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.

كما تنص المادة 14 من القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على أن أهداف اللجنة المذكورة تتمثل في إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكلة لها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، والتواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

وأناط القانون المذكور باللجنة ذاتها العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجان المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية، إلى جانب رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع، ورصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي، بالإضافة إلى ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية.