وزارة الداخلية تتحرك لتنظيم الشاحنات في الكركارات

هسبريس من الدار البيضاء

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات جديدة، من أجل تنظيم عملية مرور شاحنات نقل البضائع عبر المعبر الحدودي الكركارات، ثم تيسير استفادة أرباب الشاحنات من الخدمات الإدارية.

وأوضحت مصادر هسبريس داخل الوزارة، أن التعليمات العليا قد وُجهت إلى المجلس الجماعي لـ "بئر كندوز"، بهدف معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بحركة مرور الشاحنات، تفاديا لأي تأخير في جميع مراحل العمليات الإدارية التي تتم في هذا المعبر التجاري.

وتأتي هذه الخطوات بعد المنعطف الخطير الذي عرفته القضية خلال الأسبوع الماضي، بحيث شهد المعبر الحدودي الكركارات توقف سير الشاحنات التجارية القادمة من موريتانيا، التي كانت بصدد الدخول عبر المعبر الجنوبي؛ الأمر الذي شلّ حركة المرور وترتبت عنه طوابير لا متناهية.