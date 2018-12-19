24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء" (5.00)

  2. قطع الأشجار يثير غضب جمعويين نواحي ابن أحمد (5.00)

  3. العثماني يحرك الوزراء لتفادي ضياع أرشيف الإدارة (5.00)

  4. "رسالة تحت التراب" تعيد ملابسات مصرع آيت الجيد إلى الواجهة (5.00)

  5. نفاد مخزون الأدوية بمشافي المملكة يعرض حياة المواطنين للخطر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | وزارة الداخلية تتحرك لتنظيم الشاحنات في الكركارات

وزارة الداخلية تتحرك لتنظيم الشاحنات في الكركارات

وزارة الداخلية تتحرك لتنظيم الشاحنات في الكركارات
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:10

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات جديدة، من أجل تنظيم عملية مرور شاحنات نقل البضائع عبر المعبر الحدودي الكركارات، ثم تيسير استفادة أرباب الشاحنات من الخدمات الإدارية.

وأوضحت مصادر هسبريس داخل الوزارة، أن التعليمات العليا قد وُجهت إلى المجلس الجماعي لـ "بئر كندوز"، بهدف معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بحركة مرور الشاحنات، تفاديا لأي تأخير في جميع مراحل العمليات الإدارية التي تتم في هذا المعبر التجاري.

وتأتي هذه الخطوات بعد المنعطف الخطير الذي عرفته القضية خلال الأسبوع الماضي، بحيث شهد المعبر الحدودي الكركارات توقف سير الشاحنات التجارية القادمة من موريتانيا، التي كانت بصدد الدخول عبر المعبر الجنوبي؛ الأمر الذي شلّ حركة المرور وترتبت عنه طوابير لا متناهية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - fattah rif الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 19:27
أبواق البوليساريو لم يتاخروا في الرد بحيث اعتبروا أي خطوة وراء الجدار العازل بمثابة نسف حوار جنيف.
فيما البعض منها لا تستبعد عودة ما تسميها بشرطة البوليساريو إلى الكركرات .إذن الكل الآن على المحك هل سينفذ المغرب وعده بالدخول إلى عمق الخط الفاصل مع موريطانيا أم هو تهديد فقط ليختبر بها نوايا البوليساريو أم أن تهديدات الانفصاليين جدية .إذن لنرى ما سيحدث خلال الساعات المقبلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - مصطفى الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:02
يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الازمة ويجب. ضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه وتحية حارة لجميع السلطات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.