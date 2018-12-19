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كُتّاب وآراء
مصوّر فيديو "دركي سطات" يواجه تهمة التشهير
أمرت النيابة العامّة المختصة، اليوم الأربعاء، بوضع مصوّر "فيديو دركي سطات" تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر قانوني تمهيدي بخصوص تصوير موظّف أثناء القيام بمهامه دون الحصول على ترخيص أو موافقته، والتشهير به عبر الوسائط الإلكترونية.
وقالت مصادر هسبريس إن مصوّر "فيديو دركي سطات" حلّ اليوم الأربعاء بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بناء على استدعاء رسمي وجّه إليه من قبل المركز القضائي بدرك سطات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في إطار الاختصاص الترابي الذي وقعت فيه عملية التصوير، ومن المنتظر أن يتمّ عرضه على وكيل الملك بابتدائية سطات يوم الجمعة القادم على أبعد تقدير، بعد انتهاء المدّة القانونية للحراسة النظرية، لاتخاذ القرار المناسب في حقه.
وزادت المصادر نفسها أن وقائع الحادث تعود إلى يوم الخميس الذي عرف نشرة طقس إنذارية، حين كان أفراد من كوكبة الدّراجين يقيمون سدّا قضائيا لمراقبة السرعة بالرادار المتحرك، على مستوى الطريق الجهوية رقم 308، باعتبارها تشكّل نقطة سوداء في حوادث السير بلغت حد تسجيل وفاة 40 شخصا في سنة 2017، قبل أن تنخفض إلى 20 حالة وفاة سنة 2018.
وأوضحت المصادر أن كاميرا المراقبة رصدت "صاحب الفيديو" في مخالفة تجاوز السرعة ظهر يوم الخميس، أدى بسببها غرامة مالية قدّرت بـ150 درهما، وعاد مساء اليوم نفسه ولحق بالدركي المكلّف بكاميرا مراقبة السرعة وقام بتصويره وتهديده بنشر الفيديو والتشهير به، في مخالفة واضحة للقانون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الواقع والخيال
الواقع مايعيشه المواطن في بلده
الخيال القوانين التي تطبق عليه.