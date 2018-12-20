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كُتّاب وآراء
ورشة مسرحية تستهدف سجناء بالفقيه بن صالح
نظمت مؤسسة السجن الفلاحي بالفقيه بن صالح، الأربعاء، ورشة في تقنيات التشخيص المسرحي من تأطير الفنان محمد حتيجي، استفاد منها عدد من نزلاء المؤسسة.
النشاط المنظم من طرفة "فرقة النون والفنون للمسرح" بالفقيه بن صالح، في إطار فعاليات المهرجان الدولي للإبداع المسرحي في نسخته الرابعة، لقي استحسانا وتفاعلا من طرف نزلاء المؤسسة السجنية.
وأبان المشاركون في الورشة عن حسن الاستقبال والتنظيم، محاولين إبراز مؤهلاتهم الفنية في مجال المسرح، من خلال القيام ببعض العروض الارتجالية.
ويندرج هذا العمل، بحسب إدارة المؤسسة السجنية، ضمن برامج الإدماج المسطرة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، بهدف إبراز المؤهلات الفنية والإبداعية للنزلاء، وإدماجهم في النسيج الفني بعد الإفراج عنهم.