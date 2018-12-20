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كُتّاب وآراء
عمالة خريبكة تحتفي بموظفين محالين على التقاعد
احتضن مقر عمالة خريبكة، عشية الأربعاء، حفل تكريم 31 من موظفي العمالة والمجلس الإقليمي ورجال السلطة، بمناسبة إحالتهم على التقاعد نهاية السنة الجارية.
الحفل، الذي نظمته عمالة الإقليم وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العمالة ذاتها والمجلس الإقليمي لخريبكة، عرف حضور عدد من أفراد عائلات المحتفى بهم وزملائهم في العمل.
وأشار رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة خريبكة إلى أن "المتقاعدين يستحقون كل الثناء على ما بذلوه من خدمات طيلة مشوار عملهم، ويعتبر التكريم عربون اعتراف بالدور الذي يلعبه الموظف في مختلف جوانب التنمية"، مضيفا أن "المنظمين سيحرصون على جعل المناسبة سنّة حميدة وسنوية للاحتفاء بالمتقاعدين والمتقاعدات".
امحمد الزكراني، رئيس المجلس الإقليمي لخريبكة، قال في كلمته إن "تكريم المحالين على التقاعد يبقى رمزيا مقارنة بما أسداه المحتفى بهم خلال مسارهم المهني، والمجلس الإقليمي مستعد لمساعدة جمعية الأعمال الاجتماعية حتى تحقق أهدافها لفائدة الموظفين والموظفات".
عبد الحميد الشنوري، عامل إقليم خريبكة، افتتح كلمته بالآية القرآنية "وتلك الأيام نداولها بين الناس"، مشيرا إلى "أن الحياة مجرد تداول على العمل والمسؤولية، ولا ينبغي اعتبار التقاعد مرحلة للإحالة على الرفوف، بل إن التقاعد هو "سِنّ الحكمة"، ومرحلة للاستمرار في العطاء كمجتمع مدني، سواء في الميدان الرياضي أو الفني أو باقي المهن الموازية".