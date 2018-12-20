عامل ميدلت يتفقد "المستشفى المتنقل" بإملشيل

ياسين أوشن

تفقد المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت بالنيابة، الأربعاء، المستشفى المدني المتنقل والمتعدد التخصصات التابع لوزارة الصحة، الموجهة خدماته لفائدة ساكنة دائرة إملشيل والدواوير المجاورة لها.

وحسب بلاغ للعمالة، فإن هذه الزيارة تأتي "للوقوف عن كثب على سير العمل بهذا المستشفى الميداني، الذي يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، في تقريب الخدمات الصحية والطبية من رعاياه الأوفياء، المتضررين من موجة البرد والتساقطات الثلجية".

وأضاف البلاغ ذاته الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه خلال هذه الزيارة التفقدية، "قدمت للعامل والوفد المرافق له كافة الشروحات والتوضيحات حول طبيعة المهام التي يقوم بها هذا المستشفى، الذي يندرج في إطار تنزيل محاور الدعامة الأولى من مخطط وزارة الصحة 2025، ولاسيما الشق المتعلق بتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي. فضلا عن تسليط الضوء على نوعية التخصصات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف المتوفرة، بالإضافة الى الأدوية التي تتوفر عليها صيدلية المستشفى".

وأكد البلاغ نفسه، أن العامل "قام بجولة عبر مختلف مصالح ومرافق هذا المستشفى، الذي يعرف منذ افتتاحه بتاريخ 05 دجنبر 2018 إقبالا كبيرا من طرف ساكنة دائرة إملشيل، والدواوير المجاورة لها، حيث بلغ عدد المستفيدين حاليا 4192 مستفيدا ومستفيدة بالنسبة إلى جميع التخصصات الطبية المتوفرة".

وأشاد العامل، حسب البلاغ عينه، بالمجهودات التي تقوم بها الأطقم الطبية والتمريضية، التي تشرف على تدبير الخدمات الطبية بهذا المستشفى المدني المتنقل".

وأرد البلاغ أن الساكنة المحلية عبرت للعامل عن سعادتها بهذا المستشفى، الذي يعكس حجم الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لرعاياه الأوفياء، إذ يعتبر قيمة مضافة في مسلسل النهوض بالأوضاع الصحية بالعالم القروي بإقليم ميدلت.

هذا ورافق العامل في هذه الزيارة التفقدية؛ كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح الأمنية، ورئيس الجماعة الترابية لإملشيل، والسلطة المحلية.