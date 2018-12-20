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الرئيسية | جهات | رصاصات حية تعدم 47 كلبا ضالا في مقريصات

رصاصات حية تعدم 47 كلبا ضالا في مقريصات

رصاصات حية تعدم 47 كلبا ضالا في مقريصات
هسبريس من وزان
الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:16

أفادت مصادر جريدة هسبريس بأن السلطات المحلية بجماعة مقريصات، بإقليم وزان، قامت بعملية إبادة عشرات الكلاب الضالة، موردة أن دوي طلقات نارية سمع اليوم الخميس بأحياء الجماعة الترابية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية قنص للكلاب الضالة بالرصاص الحي تمت بتنسيق بين السلطات المحلية والجماعة الترابية وعناصر من القوات المساعدة وقناصين، بدعوى مس هذه الحيوانات بالصحة العامة وسلامة الساكنة.

ووفق المصادر الجمعوية، فإن الحملة مكنت من القضاء على 27 كلبا ضالا تفاديا لإيذاء أطفال المنطقة، مشيرة في الوقت نفسه إلى عملية سابقة مماثلة عرفت إعدام 20 كبا، ليصل مجموع الكلاب المقتولة إلى 47.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - اليوسفي الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:24
السلام عليكم تقليدهم عليكم .يجب تعاون الجماعات المحلية مع البيطرين لتلقيح انثى الكلاب .(عقمو الكلبات بلا قتل وشكرا )
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47
2 - Abdelghani الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:29
قتل الكلاب عمل مرفوض ... كما ليس هناك كلاب ضالة و كلاب مهتدية في اي قاموس ... هناك كلاب بدون رحمة و بدون شفقة و بدون مأوى ... و الدولة و المجتمع المدني يتحملان كامل المسؤولية ... هذه الكلاب يجب ان يكون لها مأوى يحميها من البرد و الجوع و اﻷمراض ... كي تعيش بكل أمن و آمان بيننا
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40
3 - كلاب وقطط و.... الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:34
مثل هذه العملية يجب أن تشمل جميع ربوع البلاد وتشمل القطط كذلك...ولا بأس أن تقوم الجهات المختصة بتطهير المدن والقرى من المتشردين والمتسولين عامة والمتشرملين خاصة الذين أصبحوا يهددون سلامة المواطنين. هذه الفئة من البشر لا تُعامل بالرصاص الحي وإنما بالحبس ( بمعناه القديم) لأجل دفع الأذى عن الناس...
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-45
4 - مغربي محب للكلاب الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:36
ألا يعلم هؤلاء المجرمين القتلة أن قتل الحيوان حرام في الإسلام وسيتحاسبون على جريمتهم غدا أمام الله ؟؟
وأين هم المسؤولين والجمعيات الخيرية مما يحصل لهذه الكائنات البريئة التي لا حول ولا قوة لها وكل ذنبها أنها وُجدت غصبا عنها بالشارع عوض تخصيص أماكن إيواء لها كما هو معمول به بالدول الغربية عوض قتلها

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مُعنف للحيوانات وكل قاتلها هذا ما أستطيع قوله
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30
5 - مستهلك الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:37
نعم يتم اعدام أو قتل عدد من الكلاب الضالة لان أصحابها اللذين من المفروض يدبحونها ومن بعد يبيعونها لحما للمستهلكين .ثم القبض عليهم وحوكموا بعشر سنوات لكل واحد منهم
لهدا نلاحظ الان وفرت الكلاب وكثرتهم
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-22
6 - ماروكان الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:40
هههههه ناري على هاد الماركات و يشدو شي واحد في شي زنقة خاوية ما فيها لا حجر لا مسن ..... معرفتش اش يديرو ليه؟؟
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-11
7 - iblis الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:46
ليتها تعدم كلاب الدواعش بدل اعدامها لكائنات بريئة
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31
8 - A AMSTERDAM الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:49
فرق كبير مابين هنا وهناك,حتى فحياة الحيوان ,هنا كيتباعوا ب €400 ان لله وان اليه راجعون.
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15
9 - مغربي لاديني الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:54
وجهو طلقات الرصاص صوب السلفيين والوهابيين فهم اكثر خطر
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1
10 - انشري يا عزيزتي الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:59
ومتى سيتم عدم من يعطي الأمر بعدمهم ولو أذى الإنسان فهو حيوان المصيبة فلكايقتلو لكايعطيوهم 20 سنة ومكايعدمهومش
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3
11 - mustafa الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:05
مع الاسف دليل اخر على ان البلد بعيد كل البعد عن التحضر، هذه هي الهمجية بمعنى الكلمة، ثانيا، هذا الفعل فعل غير منطقي، لان ببساطة هذه الكلاب ستبقى تتكاثر وستبقى السلطات تلاحقها، هناك جمعيات للحيوانات لو ان السلطات تعاونت معها على اخصاء هذه الحيوانات ووضعها في محميات لكان امرا اكثر تحضرا واكثر فعالية.
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4
12 - كمال الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:15
هذا هو حال المسلمين. لا رحمه ولا شفقه لا مع الانسان ولا مع الحيوان ولا مع شيئ. قلوب صنعت من الاسمنت المسلح. .فبدلا من أن يقومو بالتعامل مع المشكل بحكمه وبطريقه حضريه كما الحال عند.الشعوب المتقدمه يقومون باعدام الكلاب بالرصاص في وضح النهار وأمام الملأ.
ومع ذالك تسمعهم يتبججون علينا من حين لاخر انهم خير امه أخرجت للناس تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
امه كدايرا هذه.
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0
13 - عادل الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:19
الحل الفعال هو إخصاء الكلاب والحد من تناسلها وليس الإباده ... فبلادي كولشي مظلوم تا الكلاب
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2
14 - القور يُقتل الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:21
الكلب العقور ( الذي يؤذي الناس) يُقتل.
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1
15 - ملاحظ الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:25
يجب ان تعمم العملية على الصعيد الوطني......للحفاظ على سلامة المواطن .
نفس الشي لاشخاص لهم صفات الكلاب اوادنى من ذلك الذين أصبحوا يهددون سلامة المواطنين
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16 - aboud الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:39
شوهة تبين مستوى المسؤولين عندنا انتهى
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17 - mohamed3 الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:53
الى AMSTERDAM
و الفرق كبير بينك انت و بين الهولانديين الحقيقيين، انتما في امستردام تينعتوكم بالهمجية و بغاو ينقيو بلادهم منكم. واش غي قطعتي لبحر و يصحابليك وليتي هولاندي ؟ ياك تيكلوهم في الصين اوا مرحبا اجي كول لكلاب الضالة و فابور و بلا منضيعو عليهم الرصاص
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18 - boubana الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:54
طبقوا الاعدام اولا في قتلة ارواح الناس وفي الذين يعيثون فسادا في الارض ،ايعقل ان يقتل حيوان اليف لاذنب له سوى انه اسمه كلب بدعوى انه ياذي المارة في حين ان هناك بشر كثر يعترضون سبيل المارة جهارا نهارا في الشوارع والطرقات ويرتكبون جرائم القتل ولا احد يحرك ساكنا،واكثر من ذلك السجون مليئة بالمجرمين والقتلة ياكلون ويشربون من اموال ضرائب الشعب ولم تطبق فيهم احكام الاعدام، مابقينا فاهمين والو
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