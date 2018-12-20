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كُتّاب وآراء
رصاصات حية تعدم 47 كلبا ضالا في مقريصات
أفادت مصادر جريدة هسبريس بأن السلطات المحلية بجماعة مقريصات، بإقليم وزان، قامت بعملية إبادة عشرات الكلاب الضالة، موردة أن دوي طلقات نارية سمع اليوم الخميس بأحياء الجماعة الترابية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية قنص للكلاب الضالة بالرصاص الحي تمت بتنسيق بين السلطات المحلية والجماعة الترابية وعناصر من القوات المساعدة وقناصين، بدعوى مس هذه الحيوانات بالصحة العامة وسلامة الساكنة.
ووفق المصادر الجمعوية، فإن الحملة مكنت من القضاء على 27 كلبا ضالا تفاديا لإيذاء أطفال المنطقة، مشيرة في الوقت نفسه إلى عملية سابقة مماثلة عرفت إعدام 20 كبا، ليصل مجموع الكلاب المقتولة إلى 47.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
وأين هم المسؤولين والجمعيات الخيرية مما يحصل لهذه الكائنات البريئة التي لا حول ولا قوة لها وكل ذنبها أنها وُجدت غصبا عنها بالشارع عوض تخصيص أماكن إيواء لها كما هو معمول به بالدول الغربية عوض قتلها
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مُعنف للحيوانات وكل قاتلها هذا ما أستطيع قوله
لهدا نلاحظ الان وفرت الكلاب وكثرتهم
ومع ذالك تسمعهم يتبججون علينا من حين لاخر انهم خير امه أخرجت للناس تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
امه كدايرا هذه.
نفس الشي لاشخاص لهم صفات الكلاب اوادنى من ذلك الذين أصبحوا يهددون سلامة المواطنين
و الفرق كبير بينك انت و بين الهولانديين الحقيقيين، انتما في امستردام تينعتوكم بالهمجية و بغاو ينقيو بلادهم منكم. واش غي قطعتي لبحر و يصحابليك وليتي هولاندي ؟ ياك تيكلوهم في الصين اوا مرحبا اجي كول لكلاب الضالة و فابور و بلا منضيعو عليهم الرصاص