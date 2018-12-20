رصاصات حية تعدم 47 كلبا ضالا في مقريصات

هسبريس من وزان

أفادت مصادر جريدة هسبريس بأن السلطات المحلية بجماعة مقريصات، بإقليم وزان، قامت بعملية إبادة عشرات الكلاب الضالة، موردة أن دوي طلقات نارية سمع اليوم الخميس بأحياء الجماعة الترابية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية قنص للكلاب الضالة بالرصاص الحي تمت بتنسيق بين السلطات المحلية والجماعة الترابية وعناصر من القوات المساعدة وقناصين، بدعوى مس هذه الحيوانات بالصحة العامة وسلامة الساكنة.

ووفق المصادر الجمعوية، فإن الحملة مكنت من القضاء على 27 كلبا ضالا تفاديا لإيذاء أطفال المنطقة، مشيرة في الوقت نفسه إلى عملية سابقة مماثلة عرفت إعدام 20 كبا، ليصل مجموع الكلاب المقتولة إلى 47.