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الرئيسية | جهات | "جريمة شمهروش" ترفع حالة التأهب بإقليم تنغير

"جريمة شمهروش" ترفع حالة التأهب بإقليم تنغير

"جريمة شمهروش" ترفع حالة التأهب بإقليم تنغير
هسبريس من تنغير
الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:30

كشف مصدر أمني مسؤول بإقليم تنغير أن حسن الزيتوني، عامل الإقليم بالنيابة، أعطى تعليمات صارمة إلى جميع المصالح الأمنية بضرورة رفع حالة التأهب إلى أقصى الدرجات ومراقبة الأماكن السياحية، خصوصا المواقع السياحية الجبلية التي يقصدها السياح لممارسة رياضة التسلق.

وأفاد المصدر ذاته بأن هذه التعليمات التي أصدرتها السلطة الإقليمية جاءت على خلفية نحر السائحتين الإسكندنافيتين بجماعة إمليل إقليم الحوز، وتبلغان من العمر 24 و28 سنة، على أيدي أربعة أشخاص.

وتلقت مختلف الأجهزة الأمنية بالإقليم ذاته تعليمات صارمة من أجل رفع درجات الحذر في مختلف المناطق التي يقصدها السياح، خصوصا الجبلية منها، والحرص على توفير الأمن والسلامة لهم، يقول المصدر الأمني، الذي أشار إلى أن المواطنين يجب أن يسهموا في توفير السلامة والأمن للسياح الوافدين على المنطقة، من خلال إبلاغ السلطات المحلية والأمنية بأي تحرك مشبوه.

وعاد المصدر نفسه ليعتبر أن التأهب الأمني الذي تعرفه مختلف مناطق الإقليم بعد الجريمة الشنيعة التي راحت ضحيتها سائحتان من الدنمارك والنرويج ليس بجديد، خاصة أن المصالح الأمنية تقوم على طول السنة بمواكبة وتتبع وضع جميع السياح الوافدين على الإقليم من أجل توفير الأمن لهم وضمان سلامتهم، وفق تعبيره.

ودعا المتحدث المواطنين إلى التعاون مع السلطات الأمنية وإبلاغها بتحركات أشخاص مشبوه في أمرهم، أو بأي شيء يرونه غير طبيعي، مؤكدا أن "السلطات الأمنية ستعمل على استتباب الأمن وحماية المواقع السياحية"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عبدو الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:46
أشار إلى أن المواطنين يجب أن يسهموا في توفير السلامة والأمن للسياح الوافدين على المنطقة، من خلال إبلاغ السلطات المحلية والأمنية بأي تحرك مشبوه.
كلام جميل
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16
2 - زكرياء المغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:49
ندين بشدة هذه العملية الحقيرة نطالب السلطات المغربية بما فيها وزارة الداخلية برفع المستوى التأهب إلى درجة قصوى ومراقبة الأماكن السياحية ومراقبة وتفتيش الأماكن الجبلية ونحن نتفهم مواقف وقرارات العشب النرويجي والدانماركي الشقيقين
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13
3 - هشام الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:53
ادا ما تمكن الارهابيون من مبايعة تنظيم داعش عبر الفيديو. فهدا يعني انه يجب فتح تحقيق تقني في إمكانية المغرب رصد اتصالات المغاربة بداعش. لانه تقنيا يمكن لأي دولة مراقبة كل محادثات فيسبوك واتساب انستغرام... فكيف تمكن هؤلاء الشردمة من كل هدا.
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17
4 - المحقق كونان الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:54
يوميا كنشوفو فالتلفزة تفكيك العشرات من الخلايا المتطرفة النائمة كيفاش حتى فلتو ليكم هادو و علاش ما تشدوش قبل ملي بايعو لبغدادي و خاليتهم حتى فاقوا ؟؟ ناس عطات لولاء لداعش فالفيديو و مخابرات ناعسة باش نفعتنا ديك الملايير لي شرينا بها 2 أقمار الاصطناعية خاصة بالتجسس ،، الملايير تصرف لشراء السلاح و باقي لدابا ما حررنا صحرا من بوزبال ؟؟ لماذا هضر لمال بدون فائدة ... لن أثق بأن هؤلاء المجرمين فعلا مع داعش إلا إذا جاء تصريح يؤكد ذلك من الزعماء الداعشيين الحقيقيين أما سيت و الارهاب وووو غي كذووب
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16
5 - أطلسي الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:55
والله لو كان الإعدام مطبق عندنا مايكونو بحال هاد الجرائم
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19
6 - lalou الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:55
ياليت كل الجراءم تاخد نفس السرعة والفعالية.....ونتمنى لما يصاب اي شخص يحمل جنسيتنا ان يلقي نفس الصدى
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13
7 - Oujdi الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:56
المغرب معروف منذ القدم حتى تصرى الواقعة عاد يقوم بخدمتو اللي كان من الأجدر يقوم بها مثلا السائحتين فين المرشد ديالهم مين مشاو في سياحة في أماكن نقولو عليها شبه خالية و فين هاد العمليات الإستباقية اللي مولفين نسمعو بيها
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3
8 - من فاس الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:56
السياحة الجبلية...مخاطر. سرقة... اغتصاب. ضرب جرح. نجد. جبل تغات يرحب بكم... اعلان يغري اي مواطن او سائح ليصعد و معه زوجته و ابنتيه. للمشي في الغابة....اوا طلع شوف واش تولي.... غياب تام لشيى يسمى. مركز امن واخر مرة مر من هناك. الله اعلم على غرار غابة عين الشقف. فهي نمودج نشكر فرقة الخيالة للقوات المساعدة. موجودة بدوريات 24/24 والعائلات و السياح يمارسن رياضة في سكينة...... هذا يهم فاس
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7
9 - كمال المنصوري الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:59
نحن دائما نيام، و منين كيسيل الدم عاد كنفيقو!!!!
التأهب يجب ان يكون 24/24 و على الدولة ان تفتح المجال لتشغيل الآلاف في قطاع الشرطة و الجيش و الدرك.
لا يُعقَل اننا 40 مليون مواطن و عدد رجال الشرطة و الدرك ربما قد لا يتعدى 100.000 رجل!!!
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6
10 - ihajjamen الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:59
bravo Monsieur le gouverneur for your attention!!
and the poliçe and gendarmerie that living night and day for protect all kinds of tourisme jobe
best wishes
we feel so sorry for scandinavein famillys about what Was hapend on Imlil Last monday !!!
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11 - نورالدين الزاهير الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:00
لأحوال ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الحرب على الإرهاب لا مسالمة معها.حالة التأهب يا مسؤولين يجب ان لا تتوقف .
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12 - ADAM الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:01
يجب مراقبة جميع المرشدين السياحيين و التأكد من هوياتهم و الرخص الممنوحة لهم و تشديد الرقابة الامنية في منطقة امليل و هدم ما يسمى بضريح شامهاروش و أنشاء مراكز امنية مزودة بكاميرات المراقبة بالأضافة لمراكز الأسعافات الاولية و القيامبطلعات جوية لمراقرة قمة الجبل و منع المبيت في الخلاء و كدلك منع تسلق الأنفرادي المهم الدبانة ما تزهق
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13 - سعيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:03
هده المناطق وغيرها يجب أن تعرف امنا موسعا سواء للسياحة الداخلية او غيرها .
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6
14 - جونيمار الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:19
عند مشاهدتي لصور المجرمين يتبين انهم من أفغانستان وملامحهم كأنهم من جبال تورابورا لباسهم يدل على انهم يحبون بلاد تنظيم القاعدة
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15 - MOULAHID الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:26
لقدأصبح من واجب الدولة بجميع مكوناتها أن توفر الأمن والأمان لجميع السياح باعتبارهم ضيوف الدولة المغربية سواء في المدن أو في البوادي في السهول أو في الجبال ، خصوصا وأننا نعيش في عصر الطفرة التكنولوجية التي تسمح بالتواصل والإتصال مما يمكن من مراقبة جميع المناطق السياحية في المغرب علما أن المغرب أصبح يتوفر على قمرين صناعيين قد يساعدان
في تحقيق ذلك بالليل كما بالنهار ...
وليس صعبا على العبقرية المغربية خلق تطبيقات تسمح بتتبع السياح سواء من الداخل أو من الخارج من أجل حمايتهم أينما حلوا وارتحلوا...
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16 - تاهربت الرنب عاد السلوقي.. الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:31
أودي عيينا مانغوتو ونكتبو التعليقات ضض المجرمين وقلنا لكم بأن المغرب في خطر الإجرام وخطر النهب وخطر السلطة ولاكنكم تحبون من ينافقكم بالتطبيل والتزمير.
غادي ننزيدكم الحمدو الله أن بلادنا مفيهاش السلاح لما فتنا المكسيك بالإجرام.
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17 - احمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:41
السلام عليكم.
الإسلام بريء من سفك الدماء .فليس كل متطرف ننسبه للاسلام . كيفا كان هذا الفكر والمعتقد فإن صاحبه جاهل مفسد معتد ظالم يسعى في الأرض فسادا. قتل الأبرياء هل هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟؟؟ اللهم سلم اللهم سلم. هذا اجرام و فساد وتشويه لصورة الدين والبلد. ا
اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا اللهم احفظ امننا وايماننا.
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