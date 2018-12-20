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كُتّاب وآراء
"جريمة شمهروش" ترفع حالة التأهب بإقليم تنغير
كشف مصدر أمني مسؤول بإقليم تنغير أن حسن الزيتوني، عامل الإقليم بالنيابة، أعطى تعليمات صارمة إلى جميع المصالح الأمنية بضرورة رفع حالة التأهب إلى أقصى الدرجات ومراقبة الأماكن السياحية، خصوصا المواقع السياحية الجبلية التي يقصدها السياح لممارسة رياضة التسلق.
وأفاد المصدر ذاته بأن هذه التعليمات التي أصدرتها السلطة الإقليمية جاءت على خلفية نحر السائحتين الإسكندنافيتين بجماعة إمليل إقليم الحوز، وتبلغان من العمر 24 و28 سنة، على أيدي أربعة أشخاص.
وتلقت مختلف الأجهزة الأمنية بالإقليم ذاته تعليمات صارمة من أجل رفع درجات الحذر في مختلف المناطق التي يقصدها السياح، خصوصا الجبلية منها، والحرص على توفير الأمن والسلامة لهم، يقول المصدر الأمني، الذي أشار إلى أن المواطنين يجب أن يسهموا في توفير السلامة والأمن للسياح الوافدين على المنطقة، من خلال إبلاغ السلطات المحلية والأمنية بأي تحرك مشبوه.
وعاد المصدر نفسه ليعتبر أن التأهب الأمني الذي تعرفه مختلف مناطق الإقليم بعد الجريمة الشنيعة التي راحت ضحيتها سائحتان من الدنمارك والنرويج ليس بجديد، خاصة أن المصالح الأمنية تقوم على طول السنة بمواكبة وتتبع وضع جميع السياح الوافدين على الإقليم من أجل توفير الأمن لهم وضمان سلامتهم، وفق تعبيره.
ودعا المتحدث المواطنين إلى التعاون مع السلطات الأمنية وإبلاغها بتحركات أشخاص مشبوه في أمرهم، أو بأي شيء يرونه غير طبيعي، مؤكدا أن "السلطات الأمنية ستعمل على استتباب الأمن وحماية المواقع السياحية"، وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
كلام جميل
التأهب يجب ان يكون 24/24 و على الدولة ان تفتح المجال لتشغيل الآلاف في قطاع الشرطة و الجيش و الدرك.
لا يُعقَل اننا 40 مليون مواطن و عدد رجال الشرطة و الدرك ربما قد لا يتعدى 100.000 رجل!!!
and the poliçe and gendarmerie that living night and day for protect all kinds of tourisme jobe
best wishes
we feel so sorry for scandinavein famillys about what Was hapend on Imlil Last monday !!!
في تحقيق ذلك بالليل كما بالنهار ...
وليس صعبا على العبقرية المغربية خلق تطبيقات تسمح بتتبع السياح سواء من الداخل أو من الخارج من أجل حمايتهم أينما حلوا وارتحلوا...
غادي ننزيدكم الحمدو الله أن بلادنا مفيهاش السلاح لما فتنا المكسيك بالإجرام.
الإسلام بريء من سفك الدماء .فليس كل متطرف ننسبه للاسلام . كيفا كان هذا الفكر والمعتقد فإن صاحبه جاهل مفسد معتد ظالم يسعى في الأرض فسادا. قتل الأبرياء هل هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟؟؟ اللهم سلم اللهم سلم. هذا اجرام و فساد وتشويه لصورة الدين والبلد. ا
اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا اللهم احفظ امننا وايماننا.