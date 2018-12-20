"جريمة شمهروش" ترفع حالة التأهب بإقليم تنغير

هسبريس من تنغير

كشف مصدر أمني مسؤول بإقليم تنغير أن حسن الزيتوني، عامل الإقليم بالنيابة، أعطى تعليمات صارمة إلى جميع المصالح الأمنية بضرورة رفع حالة التأهب إلى أقصى الدرجات ومراقبة الأماكن السياحية، خصوصا المواقع السياحية الجبلية التي يقصدها السياح لممارسة رياضة التسلق.

وأفاد المصدر ذاته بأن هذه التعليمات التي أصدرتها السلطة الإقليمية جاءت على خلفية نحر السائحتين الإسكندنافيتين بجماعة إمليل إقليم الحوز، وتبلغان من العمر 24 و28 سنة، على أيدي أربعة أشخاص.

وتلقت مختلف الأجهزة الأمنية بالإقليم ذاته تعليمات صارمة من أجل رفع درجات الحذر في مختلف المناطق التي يقصدها السياح، خصوصا الجبلية منها، والحرص على توفير الأمن والسلامة لهم، يقول المصدر الأمني، الذي أشار إلى أن المواطنين يجب أن يسهموا في توفير السلامة والأمن للسياح الوافدين على المنطقة، من خلال إبلاغ السلطات المحلية والأمنية بأي تحرك مشبوه.

وعاد المصدر نفسه ليعتبر أن التأهب الأمني الذي تعرفه مختلف مناطق الإقليم بعد الجريمة الشنيعة التي راحت ضحيتها سائحتان من الدنمارك والنرويج ليس بجديد، خاصة أن المصالح الأمنية تقوم على طول السنة بمواكبة وتتبع وضع جميع السياح الوافدين على الإقليم من أجل توفير الأمن لهم وضمان سلامتهم، وفق تعبيره.

ودعا المتحدث المواطنين إلى التعاون مع السلطات الأمنية وإبلاغها بتحركات أشخاص مشبوه في أمرهم، أو بأي شيء يرونه غير طبيعي، مؤكدا أن "السلطات الأمنية ستعمل على استتباب الأمن وحماية المواقع السياحية"، وفق تعبيره.