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الرئيسية | جهات | نقابة صحية تتضامن مع ممرضة مشفى الليمون‎

نقابة صحية تتضامن مع ممرضة مشفى الليمون‎

نقابة صحية تتضامن مع ممرضة مشفى الليمون‎
أيوب صدور
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 15:30

استنكر عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة CGT-Santé، اعتقال ممرضة ومحضرة في الصيدلة بمستشفى الليمون، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، على خلفية حادث وفاة رضع، معتبرا الحادث انهيارا للمنظومة الصحية ويسائل قوانين ممارسة مهنة التمريض وسط مستشفيات المملكة، ومقررا الخروج للاحتجاج تضامنا مع المعتقلتين.

وقال المسؤول النقابي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إنه يتابع باهتمام بالغ تفاعلات الحادث الذي أودى بحياة رضع وعرض آخرين للخطر بمستشفى الولادة الليمون بالرباط، وما تلاه من اعتقال لبعض المهنيين العاملين هناك.

وأضاف المصدر ذاته أن "حادث الرضع يعيد إلى الذاكرة أحداث أقسام الأمراض النفسية في تطوان وبني ملال والرشيدية، وأحداث مصالح الولادة في ورزازات ومكناس وتازة، وأحداثا مماثلة بالمركبات الجراحية التي يترك فيها ممرضو التخدير لمواجهة كل الكوارث دون عون أو سند".

وأرجع البيان النقابي الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الذي يلقي المسؤولية على عاتق المهنيين إلى النقص الخطير في الموارد البشرية وسوء تدبير الأقلية منها، وتكليف فئات بمهام ليست من صلاحيتها للتغطية على هذا الخصاص، وإقحام عناصر غريبة عن القطاع في خدمات العلاج.

وعبرت النقابة الوطنية لقطاع الصحة Cgt-santé عن عزمها الاحتجاج والتضامن مع الضحايا من مرضى ومهنيين؛ للتذكير بأن المسؤول عن هذه الكوارث هي الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، بسبب سياسة إخلاء المؤسسات الصحية من الأطر اللازمة التي تشتغل بأقل من عشر احتياجاتها من الموارد البشرية، في وقت تعاني الأطر التي كونتها الدولة من العطالة، أو تلجأ إلى الهجرة خارج الوطن.

وحملت الوثيقة النقابية الوزارة الوصية مسؤولية الحادث، بسبب غياب الإطار المرجعي للمناصب والكفاءات الذي يحدد مهام الفئات واحترام هذه المسؤوليات، مؤكدة صدور قوانين لم تنفذ ولازال مجال عملها يسوده الغموض، كما هو الشأن بالنسبة للمحضرين بالصيدليات، ومشيرة إلى أن الوقفة الإنذارية تروم إسماع صوت المواطن وتنوير الرأي العام بخصوص وضعية القطاع الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - يوسف الزروالي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:00
الوضع الصحي انتم المسؤولون على ما وصل إليه. وتتضامنون مع بعضكم البعض. تتاجرون في كل شيء ابتداء من ثمن العمليات وفي الأخير تحملون المسؤولية للدولة. ألا تستحيون ؟
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2 - موسى الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:10
يجب أن تعاقب بسبب القتل غير العمد و الامبالات أثناء العمل.
فكيف تحقن شيئاً لمم تتأكد من صحته و لا محتوام.
رحم الله الموتى و رزق أهلهم الصبر
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5
3 - ابو مروى الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:22
السلام عليكم انتم مسؤولون مع الوزارة ماوصلت اليه الصحة في بلادنا انتم لا تعملو بالعدل. والمحسوبية والرشوة بالعلالي ولاكن هناك شرفاء يريدون العيش بالحلال جزاهم الله خيرا والسلام
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4 - كن واقعي مع نفسك الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:34
لا يخفى على كل مغربي حر حال المستشفيات في المغربية والخصاص الدي تعانيه من كل الجوانب مواد كيميائية تجاوزت صلاحيتها معدات وأجهزة من العصر الحجري ... لا يعقل أن تحمل المسؤولية الممرضة وحدها في ظل الظروف الراهنة بل تتحمل المسؤولية بعد توفير كل المعدات اللازمة وكل الأطر المتخصصة في المجال بداية من أعلى السلم وصولا إلى حارس ا المستشفى. كل حسب مسؤوليته.
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5 - مهتم الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:34
طاحت الصومعة علقوا الحجام.
الوضع الصحي في المغرب وصل الدرك الأسفل. ومن سوء الصدف أخطأت الممرضة فجاءت المناسبة لجلدها. في حين أن الأطباء قد أخطأوا وارتكبوا المجازر وأجروا عمليات الإجهاض لكن يصعب محاسبتهم لأنهم أطباء وهيآتهم لوبيات قوية أكثر من الدولة ومن جهة يفلتون من العقاب لصعوبة إثبات الخطأ الطبي.
أيها الممرضون الضعفاء ستدفعون أخطاء غيركم التي ارتكبها الاطباء ووزراء الصحة والوضع الصحي الحالي. فلا بد من كبش فداء
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6 - مواطن الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:36
الموضف دائما عرضة لسوء وخراب المنظومة ،داءما يعلق الموضف البسيط ،وزارة الصحة فاسدة هدي زمان اش بغاو فيها، بقاو فيا الأولاد و حتى الممرضة كانت نيتها حسنة
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7 - جلال الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:48
انتم أشباه النقابيون سبب كل ما يقع في الصحة والتعليم....تستغلون مثل هذه المناسبات لقضاء مءاربكم الشخصية. الممرضات ارتكبوا جريمة والقانون سيقول كلمته.
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