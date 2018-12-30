24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:30
|16:04
|18:26
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشعب يحكم في سويسرا .. سلطة الكانتونات وحكومة بسبع وزراء
- الأقلية المغربية بأمريكا.. من "فتية مغررين" إلى "مهاجرين ومتعلمين"
- تراث تافيلالت
- البنزرتي يقنع المدافع أعراب بعدم الرحيل عن الوداد
- الركراكي يقبل انتقال النفاتي إلى الدوري الإماراتي
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقابة صحية تتضامن مع ممرضة مشفى الليمون
استنكر عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة CGT-Santé، اعتقال ممرضة ومحضرة في الصيدلة بمستشفى الليمون، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، على خلفية حادث وفاة رضع، معتبرا الحادث انهيارا للمنظومة الصحية ويسائل قوانين ممارسة مهنة التمريض وسط مستشفيات المملكة، ومقررا الخروج للاحتجاج تضامنا مع المعتقلتين.
وقال المسؤول النقابي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إنه يتابع باهتمام بالغ تفاعلات الحادث الذي أودى بحياة رضع وعرض آخرين للخطر بمستشفى الولادة الليمون بالرباط، وما تلاه من اعتقال لبعض المهنيين العاملين هناك.
وأضاف المصدر ذاته أن "حادث الرضع يعيد إلى الذاكرة أحداث أقسام الأمراض النفسية في تطوان وبني ملال والرشيدية، وأحداث مصالح الولادة في ورزازات ومكناس وتازة، وأحداثا مماثلة بالمركبات الجراحية التي يترك فيها ممرضو التخدير لمواجهة كل الكوارث دون عون أو سند".
وأرجع البيان النقابي الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الذي يلقي المسؤولية على عاتق المهنيين إلى النقص الخطير في الموارد البشرية وسوء تدبير الأقلية منها، وتكليف فئات بمهام ليست من صلاحيتها للتغطية على هذا الخصاص، وإقحام عناصر غريبة عن القطاع في خدمات العلاج.
وعبرت النقابة الوطنية لقطاع الصحة Cgt-santé عن عزمها الاحتجاج والتضامن مع الضحايا من مرضى ومهنيين؛ للتذكير بأن المسؤول عن هذه الكوارث هي الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، بسبب سياسة إخلاء المؤسسات الصحية من الأطر اللازمة التي تشتغل بأقل من عشر احتياجاتها من الموارد البشرية، في وقت تعاني الأطر التي كونتها الدولة من العطالة، أو تلجأ إلى الهجرة خارج الوطن.
وحملت الوثيقة النقابية الوزارة الوصية مسؤولية الحادث، بسبب غياب الإطار المرجعي للمناصب والكفاءات الذي يحدد مهام الفئات واحترام هذه المسؤوليات، مؤكدة صدور قوانين لم تنفذ ولازال مجال عملها يسوده الغموض، كما هو الشأن بالنسبة للمحضرين بالصيدليات، ومشيرة إلى أن الوقفة الإنذارية تروم إسماع صوت المواطن وتنوير الرأي العام بخصوص وضعية القطاع الصحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
فكيف تحقن شيئاً لمم تتأكد من صحته و لا محتوام.
رحم الله الموتى و رزق أهلهم الصبر
الوضع الصحي في المغرب وصل الدرك الأسفل. ومن سوء الصدف أخطأت الممرضة فجاءت المناسبة لجلدها. في حين أن الأطباء قد أخطأوا وارتكبوا المجازر وأجروا عمليات الإجهاض لكن يصعب محاسبتهم لأنهم أطباء وهيآتهم لوبيات قوية أكثر من الدولة ومن جهة يفلتون من العقاب لصعوبة إثبات الخطأ الطبي.
أيها الممرضون الضعفاء ستدفعون أخطاء غيركم التي ارتكبها الاطباء ووزراء الصحة والوضع الصحي الحالي. فلا بد من كبش فداء