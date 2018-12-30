"البام" يسيطر على تشكيلة مجلس زغيرة بوزان‎

هسبريس من وزان

تفعيلا للقرار العاملي الصادر بتاريخ 14 دجنبر 2018، وطبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، انعقدت بمقر جماعة ازغيرة التابعة لإقليم وزان أشغال جلسة انتخاب رئيس جديد للجماعة الترابية.

وخلص اللقاء، الذي حضره ممثل عن السلطات المحلية، إلى انتخاب مكتب مجلس الجماعة كل أعضائه من الأصالة والمعاصرة، وأسفر عن انتخاب عبد العزيز دحمون رئيسا، وعبد السلام الشلح نائبا، ومحمد السريفي نائبا ثانيا، وعبد السلام الرابحي نائبا ثالثا، ومصطفى قاضي حمان نائبا رابعا، وغزلان الشاهد، نائبة خامسة، ومريم ريان نائبة سادسة للرئيس؛ فيما آلت مهمة الكاتب العام إلى عبد الرحمان سعدون، ينوب عنه محمد مامو.

جدير بالذكر أن انتخاب المكتب الجديد يأتي بعد مرض أصاب بوشتى الكناوي، الرئيس السابق للجماعة المذكورة، ألزمه الفراش وحال دون تمكنه من ممارسة مهامه وتسيير الشؤون العامة.