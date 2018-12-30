مهنيو السياحة يحتجون ضد "جريمة شمهروش"

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظمت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، وجمعية الأطلس للنقل السياحي بمراكش، وأسرة السياحة، مساء اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع عائلتي الضحيتين، اللتين تعرضتا للقتل بمنطقة "شمهروش"، التابعة لجماعة إمليل بإقليم الحوز.

الاحتجاج الصامت عبر عن تضامنه مع الشعبين الصديقين النرويجي والدانماركي، من خلال إشعال الشموع ونثر الورود بساحة الكتبية، تعبيرا عن الرفض التام للدين الإسلامي للتطرف بكافة أشكاله.

واستنكر المشاركون، نساء وذكورا وشبابا وسياحا أوروبيين، الجريمة النكراء التي خلفت استياء داخل أسرة السياحة، والشعب المغربي المعروف بقيم التسامح والتعايش وحسن الضيافة، والرافض لأشكال العنف والتطرف.

وفي تصريح لهسبريس، أشار محمد بامنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، إلى "تنديد كل أسرة السياحة بما اقترف في حق السائحتين، اللتين قصدتا بلدا آمنا، حوله رعاع متوحشون، في رمشة عين، إلى فضاء ملوث بدم أبرياء".

من جهته، قال JOV WGEMVNDSEV ، وهو سائح نر ويجي، إن هذا الحادث المؤلم، وإن "كان صادما لي كنرويجي، فإنه لن يثنينا عن التعبير عن افتخارنا بالشعب المغربي المضياف". كما عبر عن تنديده "بلغة القتل التي يؤمن بها أراذل الناس"، مشيرا إلى أن "ذلك لا يمكن تعميمه على كل المغاربة".

وبلغة مليئة بالتحدي، والدموع تملأ عينيه، قال مواطن فنلندي لهسبريس: "سأظل أزور المغرب بكل جباله وسهوله وصحرائه، دون أي اكتراث بالمجرمين الذين يهددوننا بالقتل والنحر".

يذكر أن المهنيين بقطاع النقل السياحي سينظمون، غدا السبت، مسيرة نحو الجماعة الجبلية الساحرة إمليل للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للجبل، الذي سيعرف مشاركة مهنيي قطاع السياحة بالمنطقة، وكبار المسؤولين، وبعض ممثلي السفارات، للتنديد بالعمل الإجرامي الذي ضرب المنطقة.