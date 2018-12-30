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هيئات مراكشية تندد بـ"جريمة شمهروش" الإرهابية
السبت 22 دجنبر 2018 - 01:05
نظمت الهيئات والفعاليات الديمقراطية، مساء الجمعة، بمدينة مراكش وقفة احتجاجية تنديدا بالعملية الإرهابية التي شهدتها منطقة إمليل، وراحت ضحيتها سائحتان من النرويج والدنمارك.
الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت بشارع محمد الخامس واستمرت مدة ساعة، حمل خلالها المشاركون الشموع، تنديدًا بالجريمة الوحشية التي نفذها إرهابيو "داعش".
وعرفت هذه الوقفة، التي بادرت إلى الدعوة إلى تنظيمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشاركة أكثر من 300 مشارك، بمن فيهم بعض الأجانب، وصحفيون من الدول الإسكندنافية، والقناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء، للتنديد بالعمل الإرهابي المذكور.
ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات التضامن مع الطالبتين الإسكندنافيتين ضحيتي الإرهاب.