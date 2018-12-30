توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليلة القادمة بكل من المرتفعات والهضاب والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل الشمالية والوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء غائمة إلى صافية بمجموع ربوع المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة القوة إلى متقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 4 درجات و 3 درجات بالمرتفعات، وما بين درجة واحدة و 6 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط والجنوب الشرقي، ومابين 06 و12 درجة بالشمال والوسط، وستكون ما بين 11 و16 درجة جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و 18 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18 و25 درجة بالشمال، والوسط، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و 30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطانطان وما بين بوجدور ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.