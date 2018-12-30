إقالة الإدريسي تثير الغضب ضد عامل إقليم مديونة

هسبريس- عبد الإله شبل

اتهم أعضاء بالمجلس الإقليمي لعمالة مديونة ممثلَ وزارة الداخلية، عامل الإقليم، بعدم حياده في قضية الملتمس الذي تقدموا به من أجل إقالة رئيس المجلس، زكرياء الإدريسي (الصورة)، من منصبه، بناء على المادة 71 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم.

واعتبر عدد من أعضاء المجلس الإقليمي أن رفض عامل مديونة تسلم إخبار بواسطة عون قضائي، حول إقالة رئيس المجلس الإقليمي، يؤكد عدم حياده ويطرح علامات استفهام.

وشدد هؤلاء، في تصريحات متطابقة للجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن مصالح العمالة رفضت التوصل بالإخبار رغم أن غالبية الأعضاء وقعوا على ملتمس إقالة الرئيس، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم.

واستغرب أعضاء المجلس الإقليمي إقدام عامل مديونة على هذه الخطوة على الرغم من كونه كان يلتزم الحياد خلال خلافات أعضاء المجالس الجماعية، وكان في خلافات مع رئيس المجلس الإقليمي وكان يقاطع اجتماعاته.

ويواجه الرئيس المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، زكرياء الإدريسي، مسطرة العزل من طرف المنتخبين، حيث وضع عشرة أعضاء، من أصل 13 عضوا، ملتمسا يقضي بإقالته من منصبه، ليكون أول رئيس مجلس إقليمي يتم وضع ملتمس بإقالة.

وسبق لعضو المجلس الإقليمي عبد الرحيم أوناصر أن قال، في تصريح لهسبريس، إن هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى "انفرادية الرئيس في اتخاذ القرارات دون استشارة باقي الأعضاء ونوابه، حيث لا يتوصلون بأي شيء حول تدبيره للمجلس".

وأضاف المتحدث نفسه أن المجلس الإقليمي لعمالة مديونة في عهد الرئيس الحالي، "لم يقدم أي شيء للمنطقة، وظل حبيس قرارات انفرادية من لدنه لا تعود بالنفع على الساكنة".

ورفض رئيس المجلس الإقليمي الملتمس الذي تقدم به الأعضاء الغاضبون من تدبيره، معتبرا أن التوقيعات غير مصادق عليها، إلا أن أوناصر اعتبر أن جواب الرئيس "خطوة من أجل التوهيم فقط، والقانون التنظيمي لم يشر إلى أن التوقيعات يجب أن تكون مصادقا عليها".