دعم سجناء سابقين للنجاح في مشاريع بإقليم تاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

أفادت عمالة تاونات بأن عامل الإقليم سيدي صالح داحا أشرف، بمقر جمعية المبادرة للبيئة والتنمية عين جنان بجماعة بوعادل، على تسليم معدات وتجهيزات، مقتناة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة 18 سجينا سابقا ينتمون إلى مختلف مناطق الإقليم.

ورصد لهذا المشروع غلاف مالي إجمالي يقدر بـ300 ألف درهم، بتمويل كلي في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وذلك بشراكة مع كل من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية المبادرة للبيئة والتنمية عين جنان بجماعة بوعادل.

ويتكون هذا المشرع، حسب المصدر ذاته، من تجهيزات ومعدات خاصة بالتلحيم والكهرباء، والنقش على الخشب والبناء، ومكتبة ومحلبة وإصلاح العجلات، وتربية المواشي، وتشمل توزيع خمسة رؤوس من الأبقار و15 رأسا من الغنم و30 صندوقا لتربية النحل وإنتاج العسل.

ويروم هذا المشروع، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل، توضح عمالة تاونات، تسهيل ولوج السجناء السابقين المفرج عنهم إلى سوق الشغل وإدماجهم في محيطهم السوسيواقتصادي والمهني، وضمان العيش الكريم لهم، والتقليص من ظاهرة العود.

كما أشار مصدر هسبريس إلى أن عدد المشاريع التي استفادت منها هذه الفئة بلغ ثلاثة، رصدت لها تكلفة إجمالية تفوق 661 ألف درهم، استفاد منها 47 سجينا سابقا، ينتمون إلى مختلف ربوع إقليم تاونات.