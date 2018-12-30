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التعاقد يغري 4116 مرشحا لولوج التعليم بورزازات

التعاقد يغري 4116 مرشحا لولوج التعليم بورزازات
هسبريس من ورزازات
الأحد 23 دجنبر 2018 - 05:39

بلغ عدد المرشحين والمرشحات الذين اجتازوا مباراة توظيف الأساتذة برسم دورة دجنبر من السنة الجارية، بالمديرية الإقليمية لورزازات، حوالي 4116 مرشحا ومرشحة، حسب إحصائيات أدلى بها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لهسبريس.

وشدد يوسف بوراس، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بورزازات، على أنه تم توزيع المرشحين والمرشحات على 11 مركزا للامتحانات، مشيرا إلى أن خمسة مراكز خصصت للسلك الابتدائي، وستة للسلك الثانوي، وموضحا أن امتحانات السلك الثانوي شارك فيها مرشحون من إقليم زاكورة.

ولفت المسؤول التربوي ذاته إلى أنه تم التحضير لهذه العلمية بكيفية جيدة، وبتنسيق تام مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة تافيلالت، مبرزا أنها تمت في ظروف جيدة، وفي جو من الجدية والانضباط.

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