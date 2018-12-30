ندوة بإمليل تسلّط الضوء على التنمية في الجبال

إبراهيم مغراوي من مراكش

أجمع المتدخلون في ندوة حول "أهمية الجبل بيئيا واجتماعيا واقتصاديا" على ضرورة التفكير في مقاربة جديدة للمناطق الجبلية، تكون مختلفة عن تلك المعتمدة في المناطق السهلية والصحراوية، وعن الأسلوب التقليدي، لأن مشاكل المرتفعات لها خصوصية بسبب الإكراه الطبيعي والعزلة وضعف البنية التحتية وأهمية المحافظة على الطابع التقليدي الذي يمتح من المعطيات الطبيعية.

وعن هذه التظاهرة، التي نظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجبل، الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2003، قال حسن الدرجون، رئيس جمعية "تيويزي للتنمية والبيئة"، ضمن تصريح لهسبريس: "فكرنا خلال التحضير لهذه التظاهرة أن ننظمها بجماعة إمليل، لأنها أكثر قربا من الجبل، فهي على مقربة من منتزه توبقال، الذي يحوي مؤهلات طبيعية كثيرة، وجب استثمارها في التنمية المستدامة".

وفي مقاربته لموضوع التنمية بالجبل، ركز طارق خلا، نائب رئيس جمعية الفلكيين، على أهمية التنمية المندمجة، من خلال تطوير السياحة العلمية، التي توفر جبال الأطلس الكبير معطياتها الطبيعية، كالسياحة الإيكولوجية والنقوش الصخرية. وأضاف أن "على المرشدين السياحيين أن يتمكنوا من المعرفة العلمية بخصوص طرق التواصل التي كانت لدى سكان هذه المناطق في غابر الأزمان".

أما المهندس الفلاحي عبد الحفيظ الكرماعي، فأوضح أن هناك قاسما مشتركا يجمع بين كل السلاسل الجبلية المغربية، يتمثل في توفرها على بنية تحتية في حاجة إلى مجهودات أكثر، قبل أن يتناول أهم الاختلالات، التي يعاني منها الجبل، كمشكل الحكامة، وضعف البنية التحتية، كالطرق والمسالك، والخدمات الاجتماعية.

وأضاف أن "المنطقة الجبلية وفرت لها استراتيجية ومنجزات المقاطعات الإنتاجية (مخطط المغرب الأخضر، مشروع فيدال (FIDAL) الفلاحي ومشروع منتزه توبقال)، لكن رغم ذلك فهي لا تزال تعاني من التأخر في قطاع الفلاحة، وكذا السياحة، التي عليها استثمار المعطيات الطبيعية بشكل أفضل لجعلها ضمن التفكير في التنمية المستدامة".

وتميزت فعاليات اليوم العالمي للجبل بتنظيم وقفة تضامنية مع أسرتي السائحتين الإسكندنافيتين، اللتين راحتا ضحيتي الغدر في منطقة آمنة، حضرها والي جهة مراكش أسفي، وعامل إقليم الحوز، ورئيس المجلس الإقليمي لهذه المنطقة، ورئيس المجلس الجهوي لمراكش آسفي والجماعي للمدينة الحمراء، ورؤساء عدة جماعات ومقاطعات، وشخصيات مدنية وعسكرية.