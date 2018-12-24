مدينة مكناس تشهد افتتاح فاعلين للجامعة الشعبية

هسبريس من الرباط

افتتحت الجامعة الشعبية بمكناس، تحت شعار "التعليم والمعرفة حق للجميع"، بشراكة مع مؤسسة كريمة النمري وشركاء آخرين.

وقال المصطفى المريزق، رئيس الجامعة الشعبية، إنهم بهذا الإنجاز ينتقلون من الحلم إلى الواقع بعد ثلاث سنوات من التخطيط والتفكير في إخراج هذا المولود الذي ينتصر لقيم المعرفة وحقوق الإنسان، وينبذ العنف والتطرف وينشد إشاعة قيم التسامح والمحبة والسلام.

المشروع يأتي مستحضرا روح المفكر محمد صلاح الدين، الذي كان من بين الأوائل الذين ناشدوا الحقيقة والعلم والمعرفة، مضيفا أن الجامعة الشعبية هي امتداد لمبادرات أخرى سابقة؛ من بينهما مبادرة محمد الكحص، الوزير السابق للشباب والرياضة، الذي كان قد أطلق في بداية الألفية الثالثة مشروع الجامعات الشعبية.

وقد أكد رئيس الجامعة أن هذه الأخيرة تستمد مرجعيتها من قيم حقوق الإنسان والديمقراطية، و"تتحول فيها الجامعة إلى ملتقى للمعرفة وتبادل التجارب وصقل المهارات واكتساب معارف جديدة".