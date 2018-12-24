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كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطينة، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليلة القادمة بكل من المرتفعات والهضاب، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد.
ومن المرتقب تشكل بعض السحب المنخفضة والمصحوبة بكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، فوق بعض السواحل، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمجموع ربوع المملكة.
وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية، من الشرق مع تناثر حبات رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى أحيانا قوية بعض الشيء من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة من الشرق وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات و3 درجات بالمرتفعات، وما بين صفر درجة و 06 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط والجنوب الشرقي، وما بين 06 و 12 درجة بالمناطق الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 11 و16 درجة بجنوب البلاد.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 12 و 18 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و 21 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 19 و 25 درجة بالسهول الشمالية وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و29 درجة بمنطقة سوس وبأقصى جنوب المملكة.
أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.