24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟ عدد المشاركين : 10319
أرشيف الاستطلاعات

  1. رشيد أولاد المدني .. مبتكر طنجاوي يعيد الحياة إلى الهواتف العمومية (5.00)

  2. جمعية وطنية للمكتبات العمومية ترى النور بالمملكة (5.00)

  3. محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن 10 أيام (5.00)

  4. "فيسبوك" يعتقل مغاربة .. تدوينة طائشة توقف شابا مجازا بتونفيت (5.00)

  5. نقابة تحمل الحكومةَ مسؤولية تردّي خدمات الصحة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حملة مجانية تبحث عن التهاب الكبد في خريبكة

حملة مجانية تبحث عن التهاب الكبد في خريبكة

حملة مجانية تبحث عن التهاب الكبد في خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 08:35

أسفرت حملة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي بين سكان مدينة خريبكة، أمس، عن تسجيل حالتيْ إصابة بهذا الداء من بين أزيد من 600 شخص استفادوا من الفحوصات المجانية بساحة الجاهدين وسط مدينة خريبكة.

وقال ياسر أيت بنور، رئيس جمعية اليد الممدودة لالتهاب الكبد الوبائي بالدار البيضاء، إن "الجمعية عقدت، منذ حوالي شهر، شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس وعمالة إقليم خريبكة، من أجل تنظيم حملة للكشف عن التهاب الكبد الذي بات يُعرف بالداء القاتل الصامت".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الحملة تأتي ضمن برنامج سنوي سطرته الجمعية، على أساس أن يتم الانطلاق من مدينة خريبكة، من أجل الفحص السريع والكشف المبكر عن الداء الذي يفتك بكبد الإنسان من جهة، وتحسيس سكان المنطقة بخطورته من جهة ثانية".

أما عبد الكبير ربيحي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس وعمالة إقليم خريبكة، فقال إن "الجمعية تعنى بموظفي المجلس والعمالة، لكن ارتأت هذه المرة الانفتاح على مختلف سكان إقليم خريبكة، من خلال نصب خيمة وسط المدينة، والقيام بالكشوفات أولا، واستغلال المناسبة لتحسيس السكان بخطورة مرض لا يظهر في البداية، لكن سرعان ما يفتك بحياة الإنسان".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "التهاب الكبد داء معروف عند المغاربة عموما، لذلك اختارت جمعية الأعمال الاجتماعية عقد شراكة مع جمعية لها تجربة طويلة في الميدان، خاصة في ظلّ التشجيع الذي يقدّمه عامل الإقليم لكي تواصل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس وعمالة إقليم خريبكة السير إلى الأمام في الميدان الاجتماعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.