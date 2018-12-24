حملة مجانية تبحث عن التهاب الكبد في خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

أسفرت حملة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي بين سكان مدينة خريبكة، أمس، عن تسجيل حالتيْ إصابة بهذا الداء من بين أزيد من 600 شخص استفادوا من الفحوصات المجانية بساحة الجاهدين وسط مدينة خريبكة.

وقال ياسر أيت بنور، رئيس جمعية اليد الممدودة لالتهاب الكبد الوبائي بالدار البيضاء، إن "الجمعية عقدت، منذ حوالي شهر، شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس وعمالة إقليم خريبكة، من أجل تنظيم حملة للكشف عن التهاب الكبد الذي بات يُعرف بالداء القاتل الصامت".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الحملة تأتي ضمن برنامج سنوي سطرته الجمعية، على أساس أن يتم الانطلاق من مدينة خريبكة، من أجل الفحص السريع والكشف المبكر عن الداء الذي يفتك بكبد الإنسان من جهة، وتحسيس سكان المنطقة بخطورته من جهة ثانية".

أما عبد الكبير ربيحي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس وعمالة إقليم خريبكة، فقال إن "الجمعية تعنى بموظفي المجلس والعمالة، لكن ارتأت هذه المرة الانفتاح على مختلف سكان إقليم خريبكة، من خلال نصب خيمة وسط المدينة، والقيام بالكشوفات أولا، واستغلال المناسبة لتحسيس السكان بخطورة مرض لا يظهر في البداية، لكن سرعان ما يفتك بحياة الإنسان".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "التهاب الكبد داء معروف عند المغاربة عموما، لذلك اختارت جمعية الأعمال الاجتماعية عقد شراكة مع جمعية لها تجربة طويلة في الميدان، خاصة في ظلّ التشجيع الذي يقدّمه عامل الإقليم لكي تواصل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس وعمالة إقليم خريبكة السير إلى الأمام في الميدان الاجتماعي".