فدراليو سوس ينددون بالسياسة "الظالمة" للحكومة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

نظمت الفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام باشوية بيوكرى، في اشتوكة آيت باها، تلتها مسيرة حاشدة جابت الشارع الرئيسي للمدينة، قبل أن تتوقف أمام مقر العمالة، وهي المسيرة الجهوية التي شاركت فيها مختلف القطاعات التابعة للفدرالية في جهة سوس ماسة، "تنديدا بالسياسة الظالمة لحكومة الاستبداد والتسلط، والمطالبة بالحقوق الشرعية لكافة الشرائح الاجتماعية".

وشهدت الوقفة والمسيرة الاحتجاجيتان رفع لافتات وترديد شعارات مستنكرة للأوضاع "المزرية" التي يعيشها المغرب على كافة الأصعدة، والتي تكتوي بنتائجها، في المقام الأول، الطبقة العاملة، كما ندّد محتجو الفدرالية الديمقراطية للشغل بسوس ماسة بـ"سياسة الحكومة الحالية التي تسير في اتجاه تفقير الشعب المغربي، وغياب الاعتناء بالمواطن، والإجهاز على كل المكتسبات التي حققتها المركزيات النقابية"، على حدّ تعبير المحتجّين.

عبد الصادق السعيدي، نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح لهسبريس إن "تنظيم المسيرة الجهوية في مدينة بيوكرى يأتي تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للفدرالية المنعقد في شتنبر الماضي، الذي أعلن عن برنامج نضالي ينطلق بتنظيم مسيرات جهوية، ومسيرة بيوكرى تُعدّ المحطة الأخيرة من هذا البرنامج الذي سيتوّج بمسيرة وطنية".

وأضاف المسؤول النقابي أن "الفدرالية الديمقراطية للشغل واعية بأن بلادنا في وضعية أزمة على جميع المستويات، ونعيش لحظة ممتدة في الزمان، وهي لحظة اختناق، تطرق لها حتى خطاب الملك في افتتاح السنة التشريعية الذي اعتبر أن النموذج التنموي وصل إلى الباب المسدود".

وأبرز القيادي بـ"ف. د. ش" أن "النموذج التنموي الممكن أن نتحدّث عنه هو صياغة ميثاق اجتماعي تُعطى فيه للمسألة الاجتماعية قوتها، لكن الصعوبة في هذه اللحظة، مع الأسف، تكمن في الهجوم الكبير على الطبقة العاملة المغربية والمأجورين الذين تحوّلت أرزاقهم إلى مورد مالي أساسي لخزينة الدولة، في مقابل الإفلات من العقاب ومن الضرائب وتهريب أموال المغرب والفساد وقضايا كبيرة توجد الحركة النقابية اليوم في صلبها".

"إننا في الفدرالية الديمقراطية للشغل لا يمكن أن نبقى اليوم رهيني نقاش قضايا مطلبية ضيقة، ونعتبر أن المدخل الأساسي هو خلق دينامية نضالية في صفوف الطبقة العاملة المغربية للنهوض بأوضاعها، كما نعتبر أن في تاريخ بلادنا لحظات قوية ساهمت فيها الحركة النقابية بشكل كبير، كما أن لحظات التراجع تكون دائما مرتبطة بتراجع الحركة النقابية وامتدادها"، يردف عبد الصادق السعيدي.

وعن قرار السلطات المحلية بباشوية بيوكرى بحر الأسبوع الماضي منع تنظيم المسيرات الجهوية، قبل أن يُفضي حوار بينها وبين الهيأة النقابية بالسماح لهذه الأخيرة بتنظيم مشيرة اليوم، أوضح القيادي النقابي أن "مبررات السلطات باحتمال تهديد هذه الأشكال الاحتجاجية للنظام العام أمر مردود عليه، وشيء خطير؛ فاليوم، الكل يخرج، نساء وكهولا وأطفالا، من أجل التنديد بالأزمة، دون أن تكلف كل هذه الاحتجاجات المسار القانوني، والفهم الوحيد أن بعض الأطراف مصرة على قتل الوسائط الاجتماعية التي تحتاجها بلادنا؛ فهي اليوم محتاجة إلى أحزاب ونقابات قوية، وعلى الدولة أن تراجع هذه التقديرات التي لا تخدم بلادنا".

أما الباب المسدود الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي مع الحكومة، فأورد المتحدّث أنه "من الطبيعي أن يصل إلى هذا الباب؛ فمنذ حكومة عبد الإله بنكيران والحكومة الحالية، تمت الاستعاضة عن مفهوم الحوار بمفهوم الاستشارة، وهو مرتبط بثقافة معينة، وبالتالي نلتقي في جلسات فارغة المحتوى تنسخ سابقاتها، ولا بد أن يُعاد النظر في مفهوم الحوار الاجتماعي والمجتمعي في بلادنا، حيث إن الهم الأخير للحكومة هو المسألة الاجتماعية، والحائط القصير مع الأسف هو الطبقة العاملة".

وعن تقييم تنظيمه النقابي للوضع الاجتماعي في سنة 2018، التي تشارف على الانتهاء، قال القيادي ذاته "إنه وضع كارثي؛ فاليوم في بلادنا يكفي أن تنزل قطرات من المطر أو كميات قليلة من الثلوج لنسمع عن أطفال يموتون في الجبال"، متسائلا: "هل في كل سنة سنكون مطالبين بتنزيل المستشفيات العسكرية في الجبال وتنظيم حملات تضامنية مع البوادي والأرياف المهمشة وتكريس ثقافة الصدقة والعطف؟"، موردا أن "بلادنا محتاجة إلى أكبر من ذلك في ظل توفر كثير من الخيرات والثروات التي يمكن أن توزّع على المواطنين بشكل عادل".