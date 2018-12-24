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كُتّاب وآراء
شموع وورود تعزي "ضحيّتيْ شمهروش" بفاس
نُظمت، الإثنين، وقفة حاشدة بساحة باب بوجلود بالمدينة العتيقة لفاس، للتضامن مع عائلتي السائحتين الاسكندينافيتين ضحيتي جريمة جماعة إمليل بمنطقة الحوز، وللتنديد بهذا الفعل الوحشي الذي هز المغرب.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة، التي دعت إليها فعاليات من المجتمع المدني وتنسيقية للمرشدين السياحيين غير النظاميين بفاس، صور السائحتين مصحوبة بعبارات التضامن والمواساة لعائلتيهما، فضلا عن رفع علمي بلديهما، إلى جانب علم المغرب، وترديد شعارات تندد بالتطرف والإرهاب، من قبيل "لا للإرهاب"، و"نعم للتسامح"، و"لا للتطرف"، و"كلنا معنيون".
إلى ذلك، قال محمد أعراب، الناشط الجمعوي بمدينة فاس، في تصريح لهسبريس، إن هذه الوقفة "رمزية للتنديد بالإرهاب والتضامن مع عائلتي السائحتين".
وأوضح الناشط الجمعوي ذاته أن المشاركين في وقفة باب بوجلود "أكدوا أن المغرب بلد السلم والسلام والتعايش"، مشيدا بعمل المصالح الأمنية التي وصف ما تقوم به، لاستتباب الأمن، بـ"العمل الجبار"، وخاتما تصريحه للجريدة بالقول: "المشاركون في وقفة اليوم أعطوا درسا في الوطنية لكل من يهمه بالأمر".
من جانبه، ذكر صلاح الدين المتقين، المرشد السياحي غير النظامي بفاس، أن "هذه الوقفة جاءت للتنديد بالإرهاب والتضامن مع عائلتي السائحتين"، مشيرا، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الإسلام ليس دين تطرف، بل دين تسامح".
"الإسلام مبني على السلام. نطلب من الله عز وجل ألا يتكرر مثل هذا العمل"، يقول المتقين، الذي أبدى تأثر المرشدين غير النظاميين في جميع أنحاء المغرب بهذا الحادث، وزاد: "رغم أن مثل هذا الفعل يقع في مختلف بلدان العالم، إلا أن المغرب يجب أن يبقى بعيدا عن ذلك، لكونه ظل على الدوام بلد التسامح والتعايش".
هذا، وتميزت هذه الوقفة، التي تابعها عدد من السياح الأجانب الذين يزورون مدينة فاس، بإيقاد الشموع ونثر الورود على صور ضحيتي جريمة إمليل، تعبيرا من المشاركين عن الحب والسلام ونبذ الإرهاب.