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كُتّاب وآراء
معتصمون يطالبون بتعويض عن "هدم منازل"
دخلت عدة أسر من ساكنة دوار مولاي جعفر أيت ايشو، التابع لجماعة سيد عبد الله غياث بإقليم الحوز، في اعتصام مفتوح، الإثنين، أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، مطالبة بإنصافها مما وصفته بـ"الظلم والحيف اللذين لحق بها من طرف شركة عقارية".
زكرياء حكيك، واحد من المعتصمين، أوضح لهسبريس أن سكان الدوار المذكور "يعانون من حرمانهم من التعويض المادي بعدما تم هدم منازلهم"، مضيفا: "لقد نفد صبرنا بعدما تلقينا عدة وعود من السلطة المحلية بدائرة سيدي غيات، التي أخبرتنا مرارا بأنها ستدخل لإجبار الشركة العقارية على تعويضنا".
واستطرد المتحدث نفسه بأن "أزيد من 21 أسرة من ساكنة دوار مولاي جعفر أيت ايشو تعيش بدون مأوى منذ هدم منازلها، وهو ما يعرضها للتشرد"، وفق تعبيره.
وأضاف حكيك: "مللنا التماطل الذي عانينا منه لسنين طويلة، بعدما تم هدم منازلنا"، مطالبا كل الجهات المعنية بـ"التدخل لحل مشكلتهم وإنصافهم"، ومؤكدا أن المتضررين "سيستمرون في الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطلبهم".