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الرئيسية | جهات | قافلة "التفاتة خير" تفحص أسر الرحّل بزاكورة‎

قافلة "التفاتة خير" تفحص أسر الرحّل بزاكورة‎

قافلة "التفاتة خير" تفحص أسر الرحّل بزاكورة‎
نزهة أبو المنصور
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 08:15

نظمت جمعية "أفق للتنمية بزاكورة" النسخة الثالثة من قافلة التضامن "التفاتة خير" لفائدة رحّل المنطقة، بشراكة مع محل للبصريات ومندوبية وزارة الصحة وصفحة فيسبوكية.

القافلة التي حملت هذه السنة شعار "اجعل من عطائك دفئا لمن حولك"، شملت فحوصات طبية وتوزيع أدوية ومساعدات غذائية وأغطية وملابس، استفادت منها 30 أسرة من الرحل، إضافة إلى إجراء فحوصات على دوابهم ومنحهم أدوية مجانية.

وبحسب المنظمين، فهذه المبادرة تأتي كالتفاتة نبيلة منهم إلى هذه الفئة نظرا للظروف القاسية التي تعيشها، خصوصا قساوة المناخ والهشاشة والأمراض، وتماشيا مع أهداف الجمعية التي سطرتها منذ تأسيسها، التي تتركز أساسا على محاربة الهشاشة ومساعدة الفئات المعوزة بمنطقة زاكورة.

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