24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:32
|16:06
|18:28
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمهور اتحاد طنجة
- الملكة إليزابيث تدعو إلى السلام وإبداء النوايا الحسنة
- الصومال ينهي حياة مدبر تفجيرات بسيارات ملغومة
- البحرين تحتج على اتهام بـ"تعنيف وتهميش الشيعة"
- "الكريسماس" يحرّر متهما بقتل زوجته في أستراليا
أحلام مستغانمي تسطر "شهيا كالفراق" بين لوعة الحب وألاعيب القدر (5.00)
تعاون الشرطة والدرك يطيح بمقترفي جريمة قتل بشعة في مكناس (5.00)
الفتيت: "جريمة شمهروش" إرهابية .. وجهات تنشر ثقافة اليأس (5.00)
المغرب يُشدد المراقبة في منافذ العبور تحسباً لعودة "الدواعش" (5.00)
- رفض مخبزة إعداد "حلوى رأس السنة" يثير جدلا على "فيسبوك" - (151)
- التفاصيل الكاملة لجريمة "عين الدياب" بالبيضاء .. غرام وغيرة ودماء - (74)
- الفتيت: "جريمة شمهروش" إرهابية .. وجهات تنشر ثقافة اليأس - (53)
- الأمن يستبق رأس السنة بتوقيفات .. إسلاميون يشكون "الاستهداف" - (51)
- تعاون الشرطة والدرك يطيح بمقترفي جريمة قتل بشعة في مكناس - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القضاء يعزل رئيس "جماعة الجبيلات" في الرحامنة
قضت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، بعزل محمد العكرود، نجل البرلماني السابق حميد العكرود، من منصبه رئيسا لجماعة الجبيلات القروية بإقليم الرحامنة.
وأصدرت الهيئة الإدارية قرارها بالنفاذ المعجل في حق محمد العكرود، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما تقدم عامل إقليم الرحامنة بملتمس إلى المحكمة إثر تصويت غالبية أعضاء المجلس الجماعي على ملتمس إقالة الرئيس من منصبه طبقا لمقتضيات المادة الـ70 من القانون التنظيمي للجماعات.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يرغب في ضياع هذه الجماعة القروية من يده، حيث يرفض التدخلات التي يقوم بها أعضاء وقيادات من حزب الأصالة والمعاصرة الطامحون إلى السيطرة عليها ورئاستها.
وأكدت مصادر الجريدة أن قيادة حزب "الحمامة" على المستويين المركزي والجهوي تدفع بمنح تزكية الترشح للرئاسة إلى عبد العزيز السرداوي، المستشار الجماعي عن دائرة أولاد سعيد أوموسى، مطالبة حميد العكرود، الكاتب الإقليمي للحزب، رفقة نجله المعزول من الرئاسة بالتصويت لصالح الحزب.
وأشارت مصادرنا إلى أن "الأحرار"، الذي يتوفر على عشرة أعضاء بأغلبية مريحة، يتدارس إمكانية استقطاب مستشار ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية من أجل تعزيز صفوفه؛ بينما سيظل حزب الأصالة والمعاصرة، عبر مستشاريه الخمسة، في المعارضة.
ويعد إسقاط العكرود من كرسي الرئاسة، مصادقة الأعضاء في دورة أكتوبر الماضي صفعة قوية، يتلقاها الرجل النافذ بإقليم الرحامنة، خاصة أنه ظل يسيطر لسنوات طوال على المجالس المنتخبة، مستعملا في ذلك كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة.
وشهدت الجماعة المذكورة، يوم جلسة إسقاط الرئيس، غليانا كبيرا، إذ لم يتمكن الأعضاء من التصويت على نقطة إقالته بفعل التدخلات التي قام بها والده البرلماني السابق، والمستشار بنفس الجماعة، حيث ظل يصرخ وسطها رافضا ذلك أمام أنظار السلطات المحلية.