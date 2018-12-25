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الرئيسية | جهات | الشموع تنير ساحة "وطاء الحمام" تنديداً بالإرهاب

الشموع تنير ساحة "وطاء الحمام" تنديداً بالإرهاب

الشموع تنير ساحة "وطاء الحمام" تنديداً بالإرهاب
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 15:55

على أضواء الشموع التي أضاءت أرواح ووجدان الجميع، نظمت فعاليات جمعوية وحقوقية وثقافية، مساء الإثنين 24 دجنبر بساحة وطاء الحمام بشفشاون، وقفة رمزية منددة بـ"جريمة شمهروش" الوحشية التي ذهبت ضحيتها فتاتان من النرويج والدنمارك مطلع الأسبوع الماضي.

الفعاليات المنظمة للوقفة اختارت ساحة وطاء الحمام، الوجهة السياحية والتاريخية المفتوحة على الثقافات والأجناس وحوار الحضارات، وتميزت بحضور العديد من الأطفال وسكان المدينة والأجانب والمغاربة الذين تصادف تواجدهم بالساحة، والذين انخرطوا بكل تلقائية في هذا الفعل الإنساني النبيل، معبرين عن عمق العلاقات الاجتماعية والتسامح، وعن موقفهم ضد التطرف والعنف، والتضامن مع عائلتي الضحيتين. كما تم ترديد شعارات تشجب الإرهاب بكل أشكاله وتطالب باجتثاثه.

واشتملت الوقفة على تقديم وصلات زجلية أدّاها الزجال المغربي عبد المنعم ريان؛ فضلا عن كلمات ألقيت بهذه المناسبة، تناولتها العديد من الوجوه الثقافية والحقوقية والجمعوية بالمدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - xtruex الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 16:31
الجمعيات المغربية تتفنن في الاستعراض، اما المهام لمنوطة بها كفاعلين جمعويين هو التعبئة الاجتماعية و الرقي بها، هذه الجرائم المتخلفة و الهمجية ما هي الا نتائج سياساتنا الفاشلة لا اقل ولا اكثر، يجمع ان يتعلم الانسان العربي و الامازيغي ان يلوم نفسه اولا و ليس العكس.
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2 - ولد حميدو الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 16:53
التنديدات لا جدوى منها فالحل هو الإعدام في الحين و كما تدين تدان و لن يتم ردع المجرمين بدون إعدام فبالاحرى الإرهابيون الدين يحلمون بأنه في يوم ما ستكون الخلافة و سيخرجون من الحبس فهده هي عقليتهم اللهم اقتل المش فالأول و سيضربون الف حساب لها
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