الشموع تنير ساحة "وطاء الحمام" تنديداً بالإرهاب

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون

على أضواء الشموع التي أضاءت أرواح ووجدان الجميع، نظمت فعاليات جمعوية وحقوقية وثقافية، مساء الإثنين 24 دجنبر بساحة وطاء الحمام بشفشاون، وقفة رمزية منددة بـ"جريمة شمهروش" الوحشية التي ذهبت ضحيتها فتاتان من النرويج والدنمارك مطلع الأسبوع الماضي.

الفعاليات المنظمة للوقفة اختارت ساحة وطاء الحمام، الوجهة السياحية والتاريخية المفتوحة على الثقافات والأجناس وحوار الحضارات، وتميزت بحضور العديد من الأطفال وسكان المدينة والأجانب والمغاربة الذين تصادف تواجدهم بالساحة، والذين انخرطوا بكل تلقائية في هذا الفعل الإنساني النبيل، معبرين عن عمق العلاقات الاجتماعية والتسامح، وعن موقفهم ضد التطرف والعنف، والتضامن مع عائلتي الضحيتين. كما تم ترديد شعارات تشجب الإرهاب بكل أشكاله وتطالب باجتثاثه.

واشتملت الوقفة على تقديم وصلات زجلية أدّاها الزجال المغربي عبد المنعم ريان؛ فضلا عن كلمات ألقيت بهذه المناسبة، تناولتها العديد من الوجوه الثقافية والحقوقية والجمعوية بالمدينة.