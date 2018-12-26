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كُتّاب وآراء
جمعية حقوقية تستنكر هدر المال العام بإقليم زاكورة
استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة زاكورة "الخصاص في المياه الصالحة للشرب بمختلف مناطق الإقليم، وكذلك نقص المساحات الخضراء من أجل خلق متنفس حقيقي لأطفال المدينة".
وقال فرع الجمعية الحقوقية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "عامل الإقليم مطالب بالتدخل العاجل قصد وقف الفساد المستشري في الميدان الجمعوي والفني بالمدينة".
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "بعض المسؤولين بالمنطقة ينهجون أساليب غير حضارية في ما يخص مجموعة من المشاريع، إذ يواجهون مطالب الجماهير بالصمت المطبق والتحدي".
"ندين الاستغلال السياسي لصلاحيات المجلس الإقليمي، وهدر المال العام في كماليات لن تقدم للمدينة أي قيمة مضافة، في وقت تحتاج زاكورة إلى بنية تحتية قوية ومستشفى إقليمي بمعايير جيدة، وأطر طبية كافية لتغطية الخصاص المهول في المجال الصحي بالمدينة، ثم وضع حد للمآسي التي توالت على السكان بسبب تزايد الوفيات الناجمة عن الإهمال الطبي"، تورد الجمعية الحقوقية.