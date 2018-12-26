الأمن يتألق في نجاح فعاليات مؤتمر الهجرة بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لعبت وحدة التدخل متعددة التخصصات التابعة لولاية أمن مراكش دورا كبيرا في تأمين الفضاءات التي احتضنت فعاليات المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي انعقد بمدينة مراكش، وفق مضمون بلاغ وصل هسبريس من ولاية أمن مراكش.

وتابعت الوثيقة نفسها أن دور الوحدة المذكورة تجلى أيضا في تأمين الأنشطة الموازية له، بالإضافة للممرات الرسمية وأماكن إقامة المؤتمرين من خلال عمليات المسح والتمشيط والرصد التقني للأماكن المذكورة، وفق برنامج مدروس ومسطر زاوج بين ترتيبات استباقية وأخرى آنية خلال الفترة الممتدة بين الـ4 دجنبر الجاري والـ11 منه.

وأضاف هذا البلاغ: "فمن خلال مواكبة للترتيبات الأمنية التي زامنت هذا الحدث العالمي، وبالنظر إلى قيمة الشخصيات المشاركة في هذه القمة، فقد ظهر جليا الدور الكبير الذي لعبته وحدة التدخل متعددة التخصصات".

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني سخرت الوسائل اللوجيستية الضرورية لإنجاح المهام المنوطة بهذه الفرقة، المتكونة من تقنيين بكفاءة عالية وفي تخصصات متعددة؛ وهو ما أسهم في رفع التحدي ومرور فعاليات المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية دون تسجيل أي حادث يذكر.