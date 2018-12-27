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الرئيسية | جهات | الاتحاد الدستوري يفوز برئاسة جماعة دار العسلوجي‎

الاتحاد الدستوري يفوز برئاسة جماعة دار العسلوجي‎

الاتحاد الدستوري يفوز برئاسة جماعة دار العسلوجي‎
هسبريس من الرباط
الخميس 27 دجنبر 2018 - 03:02

انتخب، صباح اليوم، بنقاسم مساعيف، عن حزب الاتحاد الدستوري، رئيسا لجماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم بجهة الرباط سلا القنيطرة، خلفا لأحمد الخميري الذي تم عزله بعد حكم قضائي.

ويضم التحالف الأغلبي كلا من الاتحاد الدستوري بـ8 أعضاء، والعدالة والتنمية بـ3 أعضاء، وحزب البيئة والتنمية المستدامة بـ3 أعضاء، والتقدم والاشتراكية بعضو واحد.

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