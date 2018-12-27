الاتحاد الدستوري يفوز برئاسة جماعة دار العسلوجي‎

هسبريس من الرباط

انتخب، صباح اليوم، بنقاسم مساعيف، عن حزب الاتحاد الدستوري، رئيسا لجماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم بجهة الرباط سلا القنيطرة، خلفا لأحمد الخميري الذي تم عزله بعد حكم قضائي.

ويضم التحالف الأغلبي كلا من الاتحاد الدستوري بـ8 أعضاء، والعدالة والتنمية بـ3 أعضاء، وحزب البيئة والتنمية المستدامة بـ3 أعضاء، والتقدم والاشتراكية بعضو واحد.