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الرئيسية | جهات | نونبر يشهد ارتفاع عدد مستعملي مطار أكادير‎

نونبر يشهد ارتفاع عدد مستعملي مطار أكادير‎

نونبر يشهد ارتفاع عدد مستعملي مطار أكادير‎
هسبريس من الرباط
الخميس 27 دجنبر 2018 - 00:34

ارتفع عدد المسافرين الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال شهر نونبر 2018. وبلغ معدل الارتفاع 14.18 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

ووفق بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، توصلت به هسبريس، فإن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية خلال الشهر الحادي عشر من السنة الجارية بلغ 154 ألفا و497 مسافرا، مقابل 135 ألفا و305 مسافرين في نونبر من سنة 2017.

وبلغت حصة مطار المسيرة أكادير ما معدله 8.49 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة خلال الشهر المنصرم، والبالغ عددهم مليونا و818 ألفا و725 مسافرا، مقابل مليون و619 ألفا و738 مسافرا.

وبخصوص حركة الطائرات المسجلة، أشار المصدر نفسه إلى أن حصة مطار المسيرة ـ أكادير من هذه الحركة بلغت نسبة 8.83 في المائة، وذلك من مجموع 15 ألفا و937 حركة سجلت بمجموع مطارات المملكة في نونبر 2018.

يشار إلى أن مطار المسيرة ـ أكادير الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال شهر نونبر من السنة الجارية، وذلك وراء كل من مطار المنارة مراكش الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 508 آلاف و417 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 703 آلاف و696 من المسافرين.

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