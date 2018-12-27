24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يمكن أن يكون الجُبن هو السر لحياه أطول؟ .. هذا ما توصل إليه الباحثون!
- الشرطة تنقذ امرأة عالقة في السقف .. والسبب زينة "أعياد الميلاد"
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة
- مصدر رسمي: ضحية تفجير ليبيا ليست مغربية
- مبارك يواجه مرسي ويتهم "حماس" بإرسال مئات المسلحين إلى مصر
"مهاجرون أفارقة" يبيعون أعشابا جنسية قاتلة لعلاج "فحولة معطوبة" (5.00)
- رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة - (87)
- مخبزة تقبل بيع "حلويات بوناني" .. ومهنيون يرفضون الإساءة للقطاع - (84)
- تداعيات "جريمة شمهروش" .. كندا تحذّر مواطنيها من زيارة المغرب - (64)
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة - (61)
- الحكومة ترفض توظيف المجندين وتغلق "باب الاختيار" أمام الإناث - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نونبر يشهد ارتفاع عدد مستعملي مطار أكادير
ارتفع عدد المسافرين الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال شهر نونبر 2018. وبلغ معدل الارتفاع 14.18 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.
ووفق بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، توصلت به هسبريس، فإن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية خلال الشهر الحادي عشر من السنة الجارية بلغ 154 ألفا و497 مسافرا، مقابل 135 ألفا و305 مسافرين في نونبر من سنة 2017.
وبلغت حصة مطار المسيرة أكادير ما معدله 8.49 في المائة من مجموع المسافرين الذين تنقلوا عبر مختلف مطارات المملكة خلال الشهر المنصرم، والبالغ عددهم مليونا و818 ألفا و725 مسافرا، مقابل مليون و619 ألفا و738 مسافرا.
وبخصوص حركة الطائرات المسجلة، أشار المصدر نفسه إلى أن حصة مطار المسيرة ـ أكادير من هذه الحركة بلغت نسبة 8.83 في المائة، وذلك من مجموع 15 ألفا و937 حركة سجلت بمجموع مطارات المملكة في نونبر 2018.
يشار إلى أن مطار المسيرة ـ أكادير الدولي احتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني من حيث عدد المسافرين خلال شهر نونبر من السنة الجارية، وذلك وراء كل من مطار المنارة مراكش الذي احتل الرتبة الثانية بمجموع 508 آلاف و417 مسافرا، ومطار محمد الخامس الدولي في الرتبة الأولى بمجموع 703 آلاف و696 من المسافرين.