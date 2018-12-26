24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. إجراءات تسهّل إقامة الشغيلة الأجنبية في اليابان (5.00)

  2. عطلة السنة الأمازيغية (5.00)

  3. "مهاجرون أفارقة" يبيعون أعشابا جنسية قاتلة لعلاج "فحولة معطوبة" (5.00)

  4. الغراس: الحكومة لم تفرض التعاقد على الأساتذة (5.00)

  5. مطالبة بفرض "ضريبة المسجد" على مسلمي ألمانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | اعتداءات تخرج أطرا صحية إلى الاحتجاج ببرشيد

اعتداءات تخرج أطرا صحية إلى الاحتجاج ببرشيد

اعتداءات تخرج أطرا صحية إلى الاحتجاج ببرشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 23:50

نظّمت الأطر الطبية المنضوية تحت لواء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ببرشيد، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية الصحة بالمدينة ذاتها، لاستنكار ما وصفته بـ"الاعتداءات الهمجية" التي تتعرض لها الأطر الطبية بمختلف المراكز الاستشفائية بالإقليم.

وحسب مصادر نقابية مسؤولة فإن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد تنامي الاعتداءات من قبل المرضى أو مرافقيهم على الأطر الطبية بكل من السوالم وبرشيد، إذ حصلت ممرضتان اعتدي عليهما على شهادتي عجز تفوق مدة كل واحدة منهما 22 يوما؛ في حين فتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا في الموضوع.

وعبّرت كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة لـ"ف.د.ش"، والجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم برشيد، عن تضامنها اللامشروط مع كافة الأطر الصحية التي تتعرض يوميا للاعتداءات اللفظية والجسدية، إقليميا وجهويا ووطنيا، مستنكرة في الوقت نفسه هذه السلوكات، ومطالبة الجهات المسؤولة بتوفير الحماية الجسدية وفق قانون الوظيفة العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.