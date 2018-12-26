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كُتّاب وآراء
اعتداءات تخرج أطرا صحية إلى الاحتجاج ببرشيد
نظّمت الأطر الطبية المنضوية تحت لواء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ببرشيد، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية الصحة بالمدينة ذاتها، لاستنكار ما وصفته بـ"الاعتداءات الهمجية" التي تتعرض لها الأطر الطبية بمختلف المراكز الاستشفائية بالإقليم.
وحسب مصادر نقابية مسؤولة فإن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد تنامي الاعتداءات من قبل المرضى أو مرافقيهم على الأطر الطبية بكل من السوالم وبرشيد، إذ حصلت ممرضتان اعتدي عليهما على شهادتي عجز تفوق مدة كل واحدة منهما 22 يوما؛ في حين فتحت عناصر الضابطة القضائية بحثا في الموضوع.
وعبّرت كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة لـ"ف.د.ش"، والجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم برشيد، عن تضامنها اللامشروط مع كافة الأطر الصحية التي تتعرض يوميا للاعتداءات اللفظية والجسدية، إقليميا وجهويا ووطنيا، مستنكرة في الوقت نفسه هذه السلوكات، ومطالبة الجهات المسؤولة بتوفير الحماية الجسدية وفق قانون الوظيفة العمومية.