"البيجيدي" في صُلب جدل ملاعب القرب باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أثار التوزيع المجالي لـ 19 ملعبا للقرب متعدّد الرياضات باشتوكة آيت باها، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لوزارة الشباب والرياضة المتعلق بإحداث 800 ملعب للقرب على الصعيد الوطني، ردود فعل متفاوتة الحدة في أوساط الجماعات بالإقليم وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت حدّ اتهامات بتفضيل جماعات بالمناطق الجبلية على جماعات بالمنطقة السهلية، وتغييب العدالة المجالية.

ومن الآراء المتفاعلة مع قرار اللجنة التقنية التي أفرزت اختيار التوزيع الأول رأي يقول إن اللائحة المعلن عنها أقصت 8 جماعات يتراوح عدد سكانها بين 76 ألف نسمة و15 ألف نسمة، وفي المقابل، آلت حصة الأسد من هذه الملاعب إلى جماعات مصنّفة في الثلث الأخير من حيث الكثافة السكانية (14 ملعبا من أصل 19 ملعبا)، كما أن أول جماعة مستفيدة هي المحتلة للمرتبة التاسعة من حيث الكثافة السكانية، بملعبين في دوارين يبلغ عدد سكانهما على التوالي 347 نسمة، و380 نسمة.

ومن أجل تجاوز الجدل القائم حول اعتماد معيار الكثافة السكانية في عملية توزيع الملاعب الـ19، طُرح معيار سهولة الولوج إلى العقار، غير أن هذا المعطى لم يُفرز أية نتيجة بدوره؛ إذ تبيّن أن وضعية العقار ببعض الجماعات المستفيدة تطابق تلك بالجماعات غير المستفيدة.

وخلال شتنبر الماضي، سارعت السلطات الإقليمية إلى محاولة احتواء الوضع؛ إذ راسلت وزارة الشباب والرياضة التي أبقت على العدد نفسه من الملاعب. وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها المجلس الإقليمي والسلطات الإقليمية وبرلمانيو الإقليم ورؤساء الجماعات، تم الاتفاق على إعادة توزيعها لتستفيد كل الجماعات، بمعدل ملعب واحد لكل جماعة، خلافا للتوزيع المُعلن عنه آنفا.

اللائحة والتوزيع الجديدان لملاعب القرب باشتوكة آيت باها روجت لهما صفحات "فيسبوكية" محسوبة على حزب العدالة والتنمية، موردة أن ترافعا منفردا لبرلماني الحزب بالمنطقة وراء ذلك.

وفي هذا الصدد، أبرز بيان صادر عن رؤساء جماعات وأعضاء بالمجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها أنهم تلقوا "باستغراب ما تروج له بعض الصفحات الفيسبوكية التابعة لإحدى التيارات السياسية الممثلة بالإقليم"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.

وأورد البيان، الذي تتوفر عليه هسبريس، أن ملف ملاعب القرب تم في إطار تشاوري موسع، أفرز "اعتبار المصلحة العامة للإقليم هي المقاربة المثلى لمعالجة هذا الملف، والابتعاد عن عقلية الاصطفاف الحزبي والتحيز المناطقي، حيث خُوّل لعامل الإقليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة المجالية في توزيع حصة الملاعب المخصصة للإقليم".

كما اعتبر الموقعون على الوثيقة أن "برنامج ملاعب القرب برنامج وطني، ولا يشكل امتيازا لإقليم واحد حتى يتبنّاه طرف سياسي معين"، وعبروا عن شجبهم "تزوير الحقائق وتسويقها إلى الرأي العام بشكل مغلوط، خدمة للمصالح الحزبية والشخصية الضيقة".