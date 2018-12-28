أصوات تحذر من قرب انهيار طريق بـ"طنجة البالية"

هسبريس ـ عبد الواحد استيتو

حذّر جمعويون بطنجة من انهيار جادة طريق بمنطقة طنجة البالية إثر ظهور تشققات ناتجة عن انزياحات سببها التأثيرات السلبية لأحد المشاريع السكنية المقامة على أرضية "مخيم طنجيس" الذي يوجد في أسفل الطريق في نهاية هضبة طنجة البالية.

المشروع، وفق رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، كان يرمي إلى إنشاء أبراج سكنية؛ لكن لم ينجز منها إلا اثنان، بعد أن توقفت الأشغال لأسباب مجهولة منذ أربع سنوات، "حيث أصبح الوضع مرشحا لكل الاحتمالات، بسبب الانجرافات التي تعرفها المنطقة منذ قيام الشركة المعنية بالتخلص من الغطاء الغابوي".

كما أن المشروع تطلب القيام بالحفر المعمق من أجل الشروع في البناء، "الذي يبدو أنه مر بصعوبات كثيرة نتيجة التخوف من توالي الانجرافات والتصدعات التي قد تمتد إلى مستوى الهضبة المغطاة بعدد من التجمعات السكنية، والدليل هو لجوء المعنيين بالأمر إلى وضع كتل الصخور الصلبة بكيفية عشوائية داخل المنطقة العازلة بين الطريق والبرجين؛ وهو ما ينذر بالعديد من الأخطار التي لا تحمد عقباها "، وفق تعبير بلاغ صادر عن الرابطة ذاتها.

وأفادت الرابطة بأنه سبق لها مراسلة السلطات والمجلس الجماعي حول هذا الملف "من أجل التنبيه إلى الأخطار المحدقة بالمنطقة، مع طلب فتح تحقيق ووقف تمديد بنيات هذا المشروع المشكوك في سلامته، والحفاظ على الطابع الأصلي للمخيم كمنطقة خضراء ممنوعة البناء".

كما سبق للجهة ذاتها تقديم عدة تعرضات "في الوقت الذي كان يتم فيه التخطيط للالتفاف على هذا الموقع عند إعداد تصاميم التهيئة؛ لكن التيار الجارف، الذي يعادي كل ما له علاقة بالمساحات الخضراء، دفع في اتجاه إفشال مشروع المخيم العمومي الذي تم تفويته على طبق من ذهب لفائدة الخواص".

وختمت الرابطة بلاغها بالدعوة إلى التدخل الجاد من أجل إيجاد حل لهذا المشكل المركب، الذي لا يمكن التكهن بنتائجه وتداعياته الخطيرة .

يذكر أن طريق طنجة البالية أصبحت تستعمل بشكل مكثف من لدن سائقي العربات على مدار الساعة، بعد افتتاح النفق الجديد المجاور لمحطة القطار بمنطقة مالاباطا.