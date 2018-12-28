القضاء ينهي جدل لقاء انتخابي لبنكيران في تطوان

أيوب صدور من تطوان

قضت المحكمة الابتدائية بتطوان برفض الدعوى التي رفعها البرلماني نور الدين المطالسي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضد محمد إدعمار، البرلماني ورئيس جماعة تطوان، بخصوص قضية استغلال ممتلكات جماعية في تجمع انتخابي أطره عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، من الناحية الشكلية لعدم احترام الدعوى للمساطر المطلوبة مع تحميله صائر الدعوى القضائية.

ووجّه المطالسي إلى إدعمار تهما تتعلق باستغلال المال العام وأملاك الجماعة وموظفيها واللوجستيك الخاص بها، في حملته الانتخابية البرلمانية لاقتراع السابع من أكتوبر 2016؛ وهو ما يتعارض مع القوانين التنظيمية وبنود دستور 2011، الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع سواء في التنافس السياسي أو غيره.

يذكر أن مرشح حزب "الجرار" لاقتراع السابع من أكتوبر 2016 قد كان اتهم منافسه مرشح "البيجيدي"، الذي يرأس جماعة تطوان، باستغلال منصب التدبير والتسيير ومؤسسة منتخبة في أغراض شخصية تخدم مصالحه الانتخابية؛ وهو الملف الذي سبق للمحكمة الدستورية أن نطقت بالحكم فيه، وقضت بإلغاء المقعد البرلماني موضوع النزاع.