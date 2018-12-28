24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0818:3019:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صيد فيسبوك (5.00)

  2. سنة سعيدة .. ماكرون (5.00)

  3. "مساخيط الوالدين" في المغرب .. حرمان وأزمة قيم وعواقب الإدمان (5.00)

  4. خبير ألماني: الساسة المسنون يمثل خطرا على الدول (5.00)

  5. رفض بيع "حلويات بوناني" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | القضاء ينهي جدل لقاء انتخابي لبنكيران في تطوان

القضاء ينهي جدل لقاء انتخابي لبنكيران في تطوان

القضاء ينهي جدل لقاء انتخابي لبنكيران في تطوان
أيوب صدور من تطوان
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:10

قضت المحكمة الابتدائية بتطوان برفض الدعوى التي رفعها البرلماني نور الدين المطالسي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضد محمد إدعمار، البرلماني ورئيس جماعة تطوان، بخصوص قضية استغلال ممتلكات جماعية في تجمع انتخابي أطره عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، من الناحية الشكلية لعدم احترام الدعوى للمساطر المطلوبة مع تحميله صائر الدعوى القضائية.

ووجّه المطالسي إلى إدعمار تهما تتعلق باستغلال المال العام وأملاك الجماعة وموظفيها واللوجستيك الخاص بها، في حملته الانتخابية البرلمانية لاقتراع السابع من أكتوبر 2016؛ وهو ما يتعارض مع القوانين التنظيمية وبنود دستور 2011، الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع سواء في التنافس السياسي أو غيره.

يذكر أن مرشح حزب "الجرار" لاقتراع السابع من أكتوبر 2016 قد كان اتهم منافسه مرشح "البيجيدي"، الذي يرأس جماعة تطوان، باستغلال منصب التدبير والتسيير ومؤسسة منتخبة في أغراض شخصية تخدم مصالحه الانتخابية؛ وهو الملف الذي سبق للمحكمة الدستورية أن نطقت بالحكم فيه، وقضت بإلغاء المقعد البرلماني موضوع النزاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الحمداوي المزابي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:25
حزب الجرار أسسه فؤاد الهمة و هو تلميد البصري و طبعا حزب صنعه المخزن لتحدات توافق مع حزب المصباح ...حزب جلب كل الرحل و الاعيان من أحزاب أخرى ...هده الشاكلة من الأحزاب لن يسير المغرب الى الديمقراطية لانها تكرس الفساد و الاستبداد...عند مشاهدة تركيبة حزب الجرار سترى العجب ...كل الانتهازيين و المصلحيين . ارى من الواجب عمل حكومة تكنوقراط للخروج من الأزمة و عدم الثقة في الأحزاب ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - متتبع للجرار الجمعة 28 دجنبر 2018 - 11:37
الأصالة و المعاصرة حزب لا علاقة ...يركب على كل الاحدات ....جريدة آخر ساعة افلست و الصحافيين يطالبون بحقوقهم ....كدلك الحزب مصيره الإفلاس ...لان ما بنى على باطل مصيره الفشل ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.