24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:34
|16:08
|18:30
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العلاقات الجنسية: استبطان الاستنباط
- سوق بندباب للدراجات النارية
- حسين مروّة وتجربته العراقية
- قوى إقليمية جديدة تنضم إلى مجلس الأمن الدولي لمدة سنتين
- صيد فيسبوك
"مساخيط الوالدين" في المغرب .. حرمان وأزمة قيم وعواقب الإدمان (5.00)
- عصيد يدعو إلى تعطيل "آيات الجهاد" للحد من التطرف والإرهاب - (162)
- الخلفي: النقابات تتحمل مسؤولية الاقتطاع الجديد من أجور الموظفين - (138)
- العثماني: سنة 2018 شهدت إنجازات كثيرة مميزة للعمل الحكومي - (122)
- صاحب مخبزة يكشف أسباب رفض بيع حلوى "احتفالات البوناني" - (85)
- "نقابة موخاريق" تبدأ العام الجديد بمسيرات واحتجاجات ضد الحكومة - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القضاء ينهي جدل لقاء انتخابي لبنكيران في تطوان
قضت المحكمة الابتدائية بتطوان برفض الدعوى التي رفعها البرلماني نور الدين المطالسي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضد محمد إدعمار، البرلماني ورئيس جماعة تطوان، بخصوص قضية استغلال ممتلكات جماعية في تجمع انتخابي أطره عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، من الناحية الشكلية لعدم احترام الدعوى للمساطر المطلوبة مع تحميله صائر الدعوى القضائية.
ووجّه المطالسي إلى إدعمار تهما تتعلق باستغلال المال العام وأملاك الجماعة وموظفيها واللوجستيك الخاص بها، في حملته الانتخابية البرلمانية لاقتراع السابع من أكتوبر 2016؛ وهو ما يتعارض مع القوانين التنظيمية وبنود دستور 2011، الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع سواء في التنافس السياسي أو غيره.
يذكر أن مرشح حزب "الجرار" لاقتراع السابع من أكتوبر 2016 قد كان اتهم منافسه مرشح "البيجيدي"، الذي يرأس جماعة تطوان، باستغلال منصب التدبير والتسيير ومؤسسة منتخبة في أغراض شخصية تخدم مصالحه الانتخابية؛ وهو الملف الذي سبق للمحكمة الدستورية أن نطقت بالحكم فيه، وقضت بإلغاء المقعد البرلماني موضوع النزاع.