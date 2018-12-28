موظفو الجماعات يضربون عن العمل في وزان

هسبريس من وزان

خاضت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا لمدة يومين، مطالبة وزارة الداخلية بالرفع من الأجور بما يضمن العيش الكريم واللائق للموظفات والموظفين.

محمد مرغاد، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بوزان، قال لهسبريس إن الشكل النضالي يأتي احتجاجا على استمرار تعنت وزارة الداخلية في فتح حوار جاد ومسؤول، وتفعيلا لخلاصات لقاء 14 مارس 2018 بالمديرية العامة للجماعات المحلية.

وأضاف الفاعل النقابي أن قرار الإضراب عن العمل ليومين يأتي للمطالبة باحترام الحق في الممارسة النقابية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات بما يتلائم مع الشواهد المحصل عليها، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، مع حذف السلم السابع من الترقية وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات، والترقية بالأقدمية كل ست سنوات، والرفع من الكوطا الخاصة بهما، فضلا عن مطلب الزيادة في الأجور الذي يبقى مطلبا أساسيا من مطالب الشغيلة الجماعية التي تعاني على جميع الأصعدة.

ونوه عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بانخراط "الشغيلة الجماعية" بإقليم وزان بشكل واسع في الإضراب الوطني بنسبة فاقت 80 في المائة، وكذا المشاركة في الوقفة المركزية أمام مقر وزارة الداخلية، مستحضرا في الوقت نفسه محطات نضالية سابقة خاضها التنظيم النقابي طيلة السنة الجارية في سبيل الدفاع عن حقوق موظفي الجماعات الترابية بالمغرب.