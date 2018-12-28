24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:34
|16:08
|18:30
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شكوى من قنطرة بتمارة
- العلاقات الجنسية: استبطان الاستنباط
- بنك المغرب يعلن تراجع النمو الاقتصادي للمملكة
- آراء حول إضراب الصيادلة
- سوق بندباب للدراجات النارية
صاحب مخبزة يكشف أسباب رفض بيع حلوى "احتفالات البوناني" (5.00)
"مديرية الحموشي" تقدّم حصيلة الانفتاح على الإعلاميين والجمعويين (5.00)
- سلفيون: احتفالات العام الجديد لـ"الكفار" .. أبو حفص: فرح وانصهار - (178)
- الخلفي: النقابات تتحمل مسؤولية الاقتطاع الجديد من أجور الموظفين - (132)
- العثماني: سنة 2018 شهدت إنجازات كثيرة مميزة للعمل الحكومي - (120)
- صاحب مخبزة يكشف أسباب رفض بيع حلوى "احتفالات البوناني" - (81)
- مناصرة حامي الدين تجرّ قادة "البيجيدي" إلى مقر الاتحاد الاشتراكي - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية تطالب بإرجاع عمال مطرودين بمراكش
أدان مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة، ما وصفه بـ"طرد وتشريد 19 عاملا ضمنهم 06 نساء بالمركب السياحي الأمان بدائرة الأوداية نواحي مراكش"، مستنكرا "أسلوب الطرد والتفقير والإجهاز على حقوق العمال، والمس بكرامتهم، وتعميق مأساتهم ومعاناتهم الاجتماعية".
وطالب هذا التنظيم، في بلاغ توصلت به هسبريس، الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإرجاع العاملات والعمال لعملهم، وفق الضوابط والأحكام والمقتضيات القانونية، ومحاربة السمسرة والاتجار بالعمال، وتمكين المعتصمين من كافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل المحلية.
وحملت الجمعية الحقوقية نفسها مندوبية وزارة التشغيل ومفتشيها مسؤولية عدم إعمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحق في الشغل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.
يذكر أن 19 عاملة وعاملا يخوضون اعتصاما على جنبات الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وأكادير منذ أمس الأربعاء، بعدما أقدم المشغل على تسريحهم وعدم تأدية أجرهم لمدة تتراوح بين شهر وشهرين.