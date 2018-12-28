تنصيب وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية لتنغير

محمد ايت حساين

تم الخميس، تنصيب عبد اللطيف الأنصاري رئيسا للمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، وعبد الرحمان لغزاوي وكيلا للملك لدى المحكمة ذاتها، بعد تعيينهما من طرف الملك محمد السادس للاشتغال بالمنصبين المذكورين.

وجرى حفل التنصيب بحضور الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بورزازات، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وعامل إقليم تنغير، ورئيس الأمن الجهوي بورزازات، والقائد الجهوية للدرك الملكي بورزازات، وعدد من أعضاء السلك القضائي بورزازات والرشيدية.

وأشرف على إلقاء الكلمة الافتتاحية لحفل التنصيب حسن فرحان، الإطار السابق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، والذي يشغل حاليا مهام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وكان في السابق يشغل مهام نائب وكيل الملك لدى القاضي المقيم بتنغير.

وأعرب عبد اللطيف الأنصاري، رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بثقة الملك محمد السادس، الذي عينه مسؤولا عن محكمة تنغير، موضحا أن "الأمر جاء في ظرف خاص، يتجلى في الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، الذي شكل جوهر خطب ملكية عدة"، حسب تعبيره.

وأكد الرئيس المذكور أنه سينخرط في ورش إصلاح العدالة من أجل "تحقيق محكمة ذات جودة وتميز، عبر التدبير الحكيم والنجاعة في التسيير، من خلال تحديث الخدمات وتجويدها، لترقى ابتدائية تنغير إلى مصاف المحاكم النموذجية"، مؤكدا استعداده للتعاون مع هيئة الدفاع وكافة المهن القضائية لتحقيق حلم إصدار الأحكام في آجال معقولة.

من جانبه، قال عبد الرحمان لغزاوي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إن "تعيينه بمدينة تنغير مفخرة له، لأنه حظي بالتفاتة ملكية غالية"، موضحا "أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع"، ومستدركا بأنه "يعي تماما جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه".

وشدد المسؤول القضائي ذاته على أنه "يدرك أيضا خصوصية المنطقة وحساسيتها، وسيعمل ما بوسعه لتحقيق العدل والإنصاف، والرقي بمنظومة القضاء نحو بر الإصلاح المنشود"، مؤكدا في كلمته أن مكتبه "مفتوح في وجه كل المتقاضين والشركاء، للعمل سويا لما فيه خير منظومة العدالة والصالح العام".

يذكر أن تنصيب عبد اللطيف الأنصاري رئيسا للمحكمة الابتدائية بتنغير، والذي كان يشغل مهام مستشار بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وعبد الرحمان لغزاوي في مهام وكيل الملك بمحكمة تنغير، والذي كان يشغل المهام نفسها بطاطا، جاء بعد الانتهاء من أشغال بناء مقر المحكمة الابتدائية بتنغير، لتخفيف عبء التنقل إلى ورزازات؛ ومن المنتظر أن تبدأ استقبال ملفات المتقاضين بداية الشهر المقبل.