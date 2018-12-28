24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0818:3019:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. هذه علل المنظومة الصحية .. هجرة الأطباء وقلة الموارد البشرية (5.00)

  2. دقايقيّة والسترات الصفراء (5.00)

  3. خبير ألماني: الساسة المسنون يمثل خطرا على الدول (5.00)

  4. رفض بيع "حلويات بوناني" (5.00)

  5. صاحب مخبزة يكشف أسباب رفض بيع حلوى "احتفالات البوناني" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حفل يوزع جوائز على مراكز صحية في مراكش

حفل يوزع جوائز على مراكز صحية في مراكش

حفل يوزع جوائز على مراكز صحية في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 05:10

نظمت المديرية الجهوية للحصة بجهة مراكش أسفي، الخميس، حفل تتويج على شرف المراكز الصحية المشاركة في امتحان الجودة، بحضور كل من المديرة الجهوية للصحة، والمفتش العام لوزارة الصحة، والمناديب وأطر المندوبيات، ومدير المستشفى الجامعي بالنيابة، ومدير المعهد العالي لعلوم التمريض، وأطباء ورؤساء والممرضين الرئيسيين بالمراكز الصحية المتبارية.

ووزعت خلال هذا الحفل، الذي يأتي في سياق الدورة السابعة لمباراة الجودة الخاصة بالمراكز الصحية، جوائز على المركزين الصحيين المستوى الثاني "المسيرة" و"معطى الله"، التابعين لمندوبية مراكش، والمركز الصحي بياضة، بإقليم أسفي.

وكان وزير الصحة، أناس الدكالي، قد ترأس، خلال الأسبوع الماضي، حفل توزيع الجوائز المخصصة للدورة السابعة لمباراة تحسين الجودة بمرافق الرعاية الصحية.

وهمت الجوائز أربع فئات، هي أفضل أداء، وأفضل المجهودات المحققة لتحسين مستوى الخدمات، وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأفضل المبادرات الشخصية لتحسين الجودة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.