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كُتّاب وآراء
حفل يوزع جوائز على مراكز صحية في مراكش
نظمت المديرية الجهوية للحصة بجهة مراكش أسفي، الخميس، حفل تتويج على شرف المراكز الصحية المشاركة في امتحان الجودة، بحضور كل من المديرة الجهوية للصحة، والمفتش العام لوزارة الصحة، والمناديب وأطر المندوبيات، ومدير المستشفى الجامعي بالنيابة، ومدير المعهد العالي لعلوم التمريض، وأطباء ورؤساء والممرضين الرئيسيين بالمراكز الصحية المتبارية.
ووزعت خلال هذا الحفل، الذي يأتي في سياق الدورة السابعة لمباراة الجودة الخاصة بالمراكز الصحية، جوائز على المركزين الصحيين المستوى الثاني "المسيرة" و"معطى الله"، التابعين لمندوبية مراكش، والمركز الصحي بياضة، بإقليم أسفي.
وكان وزير الصحة، أناس الدكالي، قد ترأس، خلال الأسبوع الماضي، حفل توزيع الجوائز المخصصة للدورة السابعة لمباراة تحسين الجودة بمرافق الرعاية الصحية.
وهمت الجوائز أربع فئات، هي أفضل أداء، وأفضل المجهودات المحققة لتحسين مستوى الخدمات، وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأفضل المبادرات الشخصية لتحسين الجودة.