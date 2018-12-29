توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء باردة نوعا ما بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وداخل المملكة خاصة خلال الصباح والليل.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، مع مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات غرب الواجهة المتوسطية، خاصة خلال الزوال والليلة القادمة. عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وجنوب المملكة، غير أنها ستهب من القطاع الشمالي ضعيفة بالسهول الشمالية ومتقلبة بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و02 درجات بالمرتفعات، وما بين 00 و05 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 03 و07 درجات بالسايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 06 و14 درجة بالسواحل ومنطقة سوس والجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و14 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 15 و22 درجة بشمال ووسط والجنوب الشرقي للمملكة، والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و26 درجة بجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي المناطق.