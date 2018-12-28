24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0818:3019:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. صيد فيسبوك (5.00)

  2. سنة سعيدة .. ماكرون (5.00)

  3. "مساخيط الوالدين" في المغرب .. حرمان وأزمة قيم وعواقب الإدمان (5.00)

  4. خبير ألماني: الساسة المسنون يمثل خطرا على الدول (5.00)

  5. صاحب مخبزة يكشف أسباب رفض بيع حلوى "احتفالات البوناني" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "غياب النصاب" يؤجل انتخاب رئيس بلدية المحمدية

"غياب النصاب" يؤجل انتخاب رئيس بلدية المحمدية

"غياب النصاب" يؤجل انتخاب رئيس بلدية المحمدية
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:05

شهدت جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية، خلفا للرئيس المعزول حسن عنترة من لدن المحكمة الإدارية، غياب منتخبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة؛ وهو الأمر الذي جعل النصاب القانوني لانعقادها غير مكتمل.

وفِي الوقت الذي حضر هذه الجلسة 23 عضوا ينتمون إلى حزبي العدالة والتنمية (16 عضوا) والاتحاد الاشتراكي (7)، فإن محمد العطواني، مرشح التجمع الوطني للأحرار، رفقة أعضاء حزبه ومناصريه من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والمحسوبين على الرئيس المعزول فضّلوا عدم حضورها.

وعرفت الجلسة، مباشرة بعد تأجيلها من لدن السلطات المحلية، غليانا واسعا من لدن بعض المواطنين، حيث نوّه البعض بتوحد الأعضاء الحاضرين على كلمة واحدة ورفضهم الخضوع لإملاءات بعض الجهات؛ بينما احتج آخرون على نجيب البقالي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مطاردينه إلى إحدى المقاهي المجاورة لمقر البلدية مطالبينه بالاعتذار لساكنة مدينة الزهور.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأعضاء الحاضرين لهذه الجلسة يخوضون مفاوضات عسيرة من أجل البقاء على كلمة واحدة وعدم حدوث أي شرخ في صفوفهم أو استقطاب من لدن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى غاية الاثنين المقبل، حيث ستعقد الجلسة بمن حضر، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.

وانتقد نجيب البقالي، البرلماني والمستشار الجماعي بِاسْم "البيجيدي"، خرق حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة للاتفاق المبدئي الذي تم إبرامه قبيل إسقاط الرئيس السابق حسن عنترة، والذي كان ينص على أن تبقى الرئاسة بيد حزب "المصباح".

وأوضح البقالي، في تصريحه لهسبريس عقب انتهاء الجلسة، أن الحزبين المذكورين "أخلا بالاتفاق المبدئي"، منوها بوفاء مرشحي الاتحاد الاشتراكي السبعة بذلك قائلا: "نوجه تحية إلى الجزء الأغلبي بالاتحاد الاشتراكي بالوفاء لإرادة ساكنة المحمدية والاتفاقات التي عقدت قبيل إسقاط الرئيس السابق، فالسياسة هي الوفاء للتعاقدات".

واعتبر عدد من الأعضاء الحاضرين أن غياب المنتخبين الآخرين عن هذه الجلسة "تعبيرا عن فشلهم في تشكيل الأغلبية وحسم الرئاسة لصالحهم"، مؤكدين أن الرئاسة ستؤول إلى المرشحة إيمان صبير، على الرغم من التدخلات التي تقوم بها بعض الجهات.

وشهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي لعب دورا كبيرا في إسقاط الرئيس السابق، أزمة حادة في صفوفه؛ فقد اختلف المهدي مزواري مع بعض رفاقه، ليجد نفسه مساندا للتجمع الوطني للأحرار بينما يساند الآخرون العدالة والتنمية.

ونزل إدريس لشكر، الكاتب الاول لحزب "الوردة"، بثقله من أجل دفع الأعضاء إلى التصويت على مرشح التجمع الوطني للأحرار، انسجاما مع التحالف المركزي؛ بيد أنه لم يتمكن من إقناع كل الأعضاء بذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - babacool الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:16
ازمة في التسيير الجماعي عندما ابتعد الشباب الكفء واصحاب الشهادات وحل مكانهم السماسرية ولصوص المال العام وتجار الانتخابات واصحاب المصالح الشخصية ..ولشكر بثقله ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الحمداوي المزابي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:32
المحمدية مليئة بالمشاكل وجب أن تحل عاجلا اصلاح تزفيت الطرق الأزقة الاف الحفر ..الحدائق . اصلاح لاكورنيش . توسعة الطريق المؤدي الى بني يخلف لانها جماعة تمتص ضغط العقار حل مشكل لاسمير . بناء مستشفى جديد . بالمحمدية و بني يخلف ...محاربة السكن العشوائي لان السلطة هي التى تشجع على انتشار السكن العشوائي رشوة تصل الى 5 ملايين للبراكة ...الحزم و الإرادة و الوطنية هي سبيل تنمية المحمدية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - ملاحظ الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:36
لمادا انقلب الصديق و الاخ على أخيه . واقع حال حزب المصباح في المحمدية ...لم أفهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - نزار لقباب الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:42
لاأفهم دور الجماعات في هذا البلاد .من الاحسن الغاءها فهي تضم اشخاص لايعملون الا لتحقيق مصالحهم وليست لديهم تجربة في الشان المحلي ..المواطن محتاج الامن والشغل والصحة والتعليم..الجماعة لاعلاقة لها بهذه المواضيع..نسمع القتل كل يوم بسبب انتشار المخدرات والسيبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - ولد المحمدية الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:42
المحمدية تستغيت . تسيير عشوائي بدائي ....مدينة الزهور غارقة في التلوت الهوائي و تلوت الشواطئ و الازبال و الحفر في كل الطرق ...ما هو دور مئات المسؤولين ...جماعة ولاية عنابة عمال ولاة قواد باشوات رئيس جماعة منتخبون خليفة مقدم الاف الجمعيات ....تمخض الجمل فولد فأرا ....ارى ان الكل لا يخاف الله و لا يستحضر الموت .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - محمدب الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:58
عطواني رئيس سابق للمحمدية كون لقاو فيه الخير كون عاودو صوتو عليه ماشي نتا تاتصوت على واحد و كيجيبو هداك لي ماباغنوش صحة فيناهيا الدمقراطية
لك الله يا محمدية لك الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - الأسد الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:00
حزب العدالة قد انتهى ، يحاول تلميع صورته لكي يغتني ويذهب إلى الخارج وينعم بمذخراته بخلاصة الأمر pjd باع الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - بيجيدي سابق الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:02
البيجيدي باغي كلشي قال ليك اتفاق مبدئي ابقاو شادين الرئاسة ههههه الرئاسة تايشدها الحزب لي خدام والبيجيدي فشل في تدبير الشأن العام وزاد من تأزيم الاوضاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - ali الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:03
البواجدة لا يعرفون حتى أبجديات السياسة والقانون واش نتوما كبرتو فغابة ولا فين ..؟؟؟ مرة تادافعو على المغتصبين مرة تاتسرقو مرة كتهللو لدول اخرى مرة تادافعو على القتلة المجرمين الله اعطينا وجهكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - مروان الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:04
البيجدي مسخاش بالكرسي بلا حشمة بلا حياء تقول درتو الطايلة مني شدستو ديك الجماعة وانتم كتضحكو على المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - كوربما الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:05
اصحاب العدالة هادي هي حالتهم كيفكرو غير فالمناصب والكراسي كرسي ميزهق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - مغربي حر الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:05
العدالة والتنمية لن يفوز برئاسة جماعة المحمدية
المغاربة لن يقبلو بفكر متطرف حاول مريدوه التغلغل في دواليب الدولة لتنفيد أجندة مشبوهة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
13 - سليمان الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:06
البيجيدي انتهى زمنكم غير سيرو بعزكم وخلو لبغاو اخدمو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
14 - بشرى الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:06
الباجدة يلطييييف فينما كاين شي منصب وشي رئاسة كتلقاهم هما الاولين وا نوضو من تما راه ريحتكم عطااات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
15 - سعااد الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:07
الباجدة غي نوضو من تما مبقا عندكم فين تململو خويو البلايص لناس لي باغا تخدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
16 - امينة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:09
لم يعد مجالاً في الساحة السياسية المغربية لمن يُتاجر بالناس و مصالحهم باستغلال الدين و الشعبوية .... البيجيدي وااااعطيونا بالتسااااااااع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.