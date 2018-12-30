انعدام المرافق الثقافية والرياضية يعقد حياة تجمع سكني نواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

يبدو أن ما يجمع الأحياء التي زارتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال الأسبوع الماضي، مباشرة بعد الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق الطالبتين الاسكندينافيتين، هو أنها بعيدة كل البعد عن الأحياء الراقية التي تعج بها مدينة مراكش، وعن أدنى شروط العيش الكريم، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية، كالمجالات الخضراء والصرف الصحي والطرق، أو المركبات السوسيو ثقافية والرياضية، كمؤسسات تنشيطية تساعد على اكتشاف مواهب الشباب، وحمايتهم من كل أشكال الانحراف.

غياب هذه المرافق يعني ترك الأطفال والشباب يواجهون المجهول، ومستنقع التطرف كأحد المآلات التي تتصيد الطاقات الشابة، التي تقع في حبائل الانحراف بكافة أشكاله، كالمخدرات والتنظيمات الإرهابية المتشددة والجهات المتطرفة، مثل ما يتم في حي بجماعة قروية، توجد على حدود دواوير زارتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كشعوف العزوزية.

هشام بن مومنة، فاعل جمعوي من حي الآفاق، أوضح لهسبريس أن "هذا التجمع السكني المنهك (4000 نسمة)، الذي يوجد على مساحة 80 هكتارا، سمي حضريا رغم افتقاره إلى كل المؤسسات الثقافية والفنية وملاعب القرب، باستثناء دار شباب يتيمة بالقرب من قيادة المنطقة"، مضيفا: "أبناؤنا في خطر، لأنهم ينتقلون من الأسرة إلى مؤسساتهم التعليمية، ويعودون إلى البيت، في غياب تام لأي فضاء يصقل مواهبهم لحمايتهم من أن يكونوا لقمة سائغة لشبكات الانحراف".

وتابع المتحدث نفسه: "تعاني تجزئة الآفاق من غياب كل ما يمكن أن يحتضن الأطفال والشباب، رغم تضمن تصميمها مؤسسات تعنى بالشأن الثقافي والفني والرياضي، كآليات تهذب الذوق وتصقل المهارات، وتتيح الفرص للأطفال والشباب لإبراز مواهبهم، وإعلاء ميولاتهم السلبية، التي يتم توجيهها بشكل إيجابي نحو خدمة الذات والغير"، معبرا عن تخوفه من أن "تستغل الشبكات الإرهابية هذا الفراغ الذي سيدفع شباب المنطقة إلى الارتماء في أحضانها، إذا لم يتم تسليحهم بقيم الحوار والتسامح وتسديد تدينهم بأدوات الشك والتحليل والنقد".

علال زازوف، ناشط في المجال الثقافي، يقطن بتجزئة الآفاق، قال في تصريح لهسبريس: "التحقت بهذا الحي، ولاحظت غياب مؤسسات التنشيط الثقافي بهذا التجمع السكني ودار السلام، وتألمت لذلك بسبب ما يترتب عنه من انعكاس سلبي على السكان، وخاصة فئة الأطفال والشباب"، مضيفا: "هذه الفئة تحتاج في لحظتها العمرية الحرجة إلى مجالات فنية وثقافية ورياضية تتيح لها الفرصة لتفتق قدراتها واكتساب القيم الأخلاقية، وتساعدها على الاندماج الاجتماعي السليم".

واستطرد زازوف بأن غياب هذه المؤسسات ساهم في تفشي ظاهرة التعاطي للمخدرات والإجرام، كالسرقة واعتراض طريق المارة بتجزئة الآفاق، مطالبا الجهات المسؤولة بالإسراع في إحداث المركبات السوسيو-ثقافية والرياضية، "لإعطاء فرصة للأطفال وللشباب لقضاء أوقاتهم في ما ينفعهم وينفع المجتمع، ومن أجل إبراز مواهبهم الدفينة والحد من الانحراف بكافة أنواعه، عبر تسليحهم بالتكوين الثقافي الذي يغرس مكارم الأخلاق، والفني الذي يربي على الذوق الرفيع".

كريم عبدون، الرئيس السابق لجماعة سعادة، أوضح لهسبريس أن فريقه الجماعي راسل خلال ولايته التي دامت سنتين وزارة الشبيبة والرياضة من أجل إحداث ملاعب قرب، قدر غلافها المالي بـ120 مليون سنتيم، "وعبرت عن استعدادها لتقديم 50%، على أن تمول الجماعة النسبة الباقية"، مضيفا أن "العقار تم توفيره"، وأن "المجلس الحالي أوقف المنح الرياضية، ما أدى إلى انقراض الفرق التي تزاول هذا النوع من الرياضة بحي الآفاق"، وفق تعبيره.

وللوقوف على مشروع وزارة الشباب والرياضة، ربطت هسبريس الاتصال برضوان خيرات، المدير الجهوي لهذا القطاع بجهة مراكش أسفي، الذي أوضح أن إدارته لا تتوفر حاليا على أي مشروع يخص هذه الجماعة، مشيرا إلى أن الوزارة منفتحة إذا كان المجلس الجماعي مستعدا لتوفير العقار، والمبادرة مستعدة للمساهمة بـ50%، وزاد: "يمكننا أن ننجز مشروعا مشتركا للعمل على إخراج ملاعب القرب والمركبات الثقافية"، وأكد أن "المجلس الجماعي هو الآخر معني بالتنمية المحلية".

أما أحمد الطالبي، رئيس جماعة سعادة، فقال لهسبريس إن "المنطقة تتوفر على دار شباب بالقرب من القيادة"، مردفا: "المجلس الجماعي يهيئ في أفق الشهر المقبل لتنظيم ندوة للإنصات لاقتراحات جمعيات المجتمع المدني بخصوص المؤسسات الثقافية والاجتماعية التي سنعمل على إحداثها، لتوفير فضاءات للأطفال والشباب".