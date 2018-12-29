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تتويج مراكز صحية في مباراة الجودة بإقليم وزان

تتويج مراكز صحية في مباراة الجودة بإقليم وزان
هسبريس من وزان
السبت 29 دجنبر 2018 - 05:47

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بوزان، أمس الجمعة، حفلا على شرف المراكز الصحية المشاركة في امتحان الجودة، التي حازت على رتب مشرفة ومتقدمة في الدورة السابعة لمباراة تحسين الجودة بمرافق الرعاية الصحية.

الحفل عرف حضور كل من مصطفى عادل، المندوب الإقليمي للوزارة، ودنيا تلمساني، رئيسة مصلحة "شبكة المؤسسات الصحية"، وأطباء ورؤساء المصالح والممرضين الرئيسيين بالمراكز الصحية المتوجة.

وشكلت المناسبة فرصة لتناول أهم الإنجازات على صعيد مندوبية الصحة بوزان، من خلال عرض نتائج حصيلة التدخلات والحملات الطبية، التي تم تنظيمها بالإقليم، سواء تلك المتعلقة بالصحة المدرسية أو الكشف عن سرطان الثدي في صفوف النساء، إضافة إلى حملة "رعاية" الهادفة إلى محاربة آثار البرد بالمناطق النائية.

واستعرضت رئيسة مصلحة "شبكة المؤسسات الصحية"، في كلمة ألقتها على هامش الحفل، ترتيب المراكز الصحية في الدورة السابعة لمباراة الجودة الخاصة بالمراكز الصحية، حيث احتل المركز الصحي "تروال" الرتبة الأولى على الصعيد الإقليمي والثانية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، متبوعا بالمركز الصحي الجماعي لسيدي رضوان، الذي احتل الرتبة الثانية إقليميا، والثالثة على مستوى الجهة. فيما جاء المركز الصحي مقريصات في الرتبة الثالثة على مستوى الإقليم والرابعة على مستوى جهة طنجة.

وعرف الحفل توزيع جوائز وشواهد تقديرية على مجموعة من الأطر المشتغلة بالمراكز الصحية، التي نالت أفضل أداء وأفضل المجهودات المحققة لتحسين مستوى الخدمات، وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأفضل المبادرات الشخصية لتحسين الجودة.

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