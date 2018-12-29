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كُتّاب وآراء
المجلس العلمي يختم محاضرات السيدا بسيدي سليمان
اختتم المجلس العلمي المحلي بإقليم سيدي سليمان سلسلة من المحاضرات التي برمَجَها في موضوع سبل الوقاية من داء فقدان المناعة المكتسبة -السيدا-، بالمؤسسات التعليمية بالإقليم.
وسيّر اللقاءات العلمية مع تلاميذ المؤسسات التعليمية محمد الفرطاسي، المهندس، واختتمت بلقاءين أوّلهما بالثانوية التأهيلية الأمير مولاي عبد الله بمدينة سيدي سليمان، وثانيهما بالثانوية الإعدادية الحسن الثاني بالقصيبية.
وانطلقت اللقاءات الوقائية، التي برمجها المجلس العلمي المحلي، من الثانوية التأهيلية القصيبية يوم الأربعاء، وعرجت على مجموعة من المؤسسات التعليمية، هي: الثانوية التأهيلية ابن زيدون بمدينة سيدي يحيى، والثانوية الإعدادية التضامن بدار بلعامري، والثانوية التأهيلية قاسم أمين بدار بلعامري، والثانوية الإعدادية ابن ياسين بسيدي يحيى، والثانوية الإعدادية جابر بن حيان بسيدي يحيى، والثانوية الإعدادية عمر بن الخطاب بسيدي سليمان، والثانوية الإعدادية عمر بن الخطاب بسيدي سليمان، والثانوية التأهيلية علال الفاسي بالمدينة نفسها.