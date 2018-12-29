24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. في قرار مفاجئ .. المدرب غاريدو يعلن رحيله عن الرجاء البيضاوي (5.00)

  2. أخت منحورةٍ: مكاينش الحق (5.00)

  3. سنة سعيدة .. ماكرون (5.00)

  4. "مساخيط الوالدين" في المغرب .. حرمان وأزمة قيم وعواقب الإدمان (5.00)

  5. موظفو الجماعات يضربون عن العمل في وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | المجلس العلمي يختم محاضرات السيدا بسيدي سليمان

المجلس العلمي يختم محاضرات السيدا بسيدي سليمان

المجلس العلمي يختم محاضرات السيدا بسيدي سليمان
هسبريس - وائل بورشاشن
السبت 29 دجنبر 2018 - 01:13

اختتم المجلس العلمي المحلي بإقليم سيدي سليمان سلسلة من المحاضرات التي برمَجَها في موضوع سبل الوقاية من داء فقدان المناعة المكتسبة -السيدا-، بالمؤسسات التعليمية بالإقليم.

وسيّر اللقاءات العلمية مع تلاميذ المؤسسات التعليمية محمد الفرطاسي، المهندس، واختتمت بلقاءين أوّلهما بالثانوية التأهيلية الأمير مولاي عبد الله بمدينة سيدي سليمان، وثانيهما بالثانوية الإعدادية الحسن الثاني بالقصيبية.

وانطلقت اللقاءات الوقائية، التي برمجها المجلس العلمي المحلي، من الثانوية التأهيلية القصيبية يوم الأربعاء، وعرجت على مجموعة من المؤسسات التعليمية، هي: الثانوية التأهيلية ابن زيدون بمدينة سيدي يحيى، والثانوية الإعدادية التضامن بدار بلعامري، والثانوية التأهيلية قاسم أمين بدار بلعامري، والثانوية الإعدادية ابن ياسين بسيدي يحيى، والثانوية الإعدادية جابر بن حيان بسيدي يحيى، والثانوية الإعدادية عمر بن الخطاب بسيدي سليمان، والثانوية الإعدادية عمر بن الخطاب بسيدي سليمان، والثانوية التأهيلية علال الفاسي بالمدينة نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.