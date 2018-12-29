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الرئيسية | جهات | "ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا"

"ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا"

"ميتر غيمس" يثير غضب التجار في "جامع الفنا"
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 29 دجنبر 2018 - 22:05

عبر العديد من تجار الأسواق المحيطة بساحة جامع الفنا بمدينة مراكش عن تذمرهم من إغلاق محلات عدة بسبب الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان ميتر غيمس، وآخرين، بالساحة نفسها.

مصطفى مقودي، رئيس رابطة الإخلاص لجمعيات الفضاءات التجارية والمهنية بمنطقة ساحة جامع الفنا ومحيطها، قال في تصريح لهسبريس: "عدة محلات اضطرت للإغلاق، ما عرضها لخسائر مادية كبيرة، خاصة وأن يوم أمس الجمعة يشكل فرصة للرواج التجاري بمناسبة رأس السنة".

وأضاف أن "السلطة المحلية أغلقت بالمتاريس ممرات عدة، كزنقة بني مرين ومولاي إسماعيل وزنقة أخرى ترتبط بزنقة الأمير، دون إخبار مسبق أو تنسيق مع هيئات المجتمع المدني بالساحة"، معتبرا أنه "لا يعقل أن يتاح للفنانين فرصة إحياء حفلات، بينما يتم التضييق على التجار الذين يؤدون الضرائب في مصدر رزقهم بمناسبة ينتظرونها على أحر من الجمر"، بتعبيره.

وندد التجار على لسان مقودي بعدم التنسيق معهم، رغم احتجاجهم السنة الماضية بمناسبة إحياء الفنان نفسه لحفل بالساحة ذاتها، ما دفع السلطتين المحلية والأمنية إلى وضع متاريس بممرات عدة حولت المنطقة إلى فضاء شبيه بساحة حرب وشوهت منظر الساحة التي تشكل أيقونة مراكش، دون أن تتم إزالتها لأن كل طرف من السلطتين المذكورتين يحمل المسؤولية للآخر في وضعها، وفق إفادتهم.

وأبرز المتحدث نفسه أن "التجار أوضحوا للمسؤولين مدى درجة الخسارة التي يتعرضون لها بمناسبة تنظيم هذا الحفل، واقترحوا تنظيمه بساحات أخرى، كباب إغلي، حتى يستمتع الجمهور ولا يتضرر أحد من التجار"، بتعبير مقودي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مازن السبت 29 دجنبر 2018 - 22:24
هذا لا يحدث الا في بلادنا السعيدة، اجبار الدكاكين على الاغلاق لاحياء سهرة عمل غير مقبول وعلى ممثلي التجار المعنيين متابعة المسؤولين على هذه المهزلة قضائيا وان يبدو ان القضية سيكون من الصعب ربحها لكون المغني المعني بها هو احد اصدقاء الملك.
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2 - الحسين السبت 29 دجنبر 2018 - 22:34
مرة أخرى نسأل علماء المغرب ما حكم الشرع في احتفال المغاربة بأعياد النصارى هل هو جائز في عقيدة الأشعرية ومذهب المالكي وتصوف الجنيد ؟؟فقط سؤال افيدونا الله يرحم الزالدين.
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3 - brahim السبت 29 دجنبر 2018 - 22:44
والله كنت البارحة فمراكش ازدحام شديد وسوء التنضيم والغلاء تصور بغيتي تسطاسيوني ساعة 20درهم كاس اتاي 18درهم وكولشي الطرقات المؤدية لساحة الفناء مسدودين واللايقية مكينينش،سدو عليهم على ود هاد خينا لي غيدير سهرة ومخلصينو من فلوس الشعب وجراو علي الناس لي تفرج وتنشط ونساو بلي حلاوة الساحة هي الحلقة
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4 - اللهم السبت 29 دجنبر 2018 - 22:53
التاجر ديما خاسر والعام الماجي يقول لينا هذا العام حسن.
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5 - أكاديري من ألمانيا السبت 29 دجنبر 2018 - 23:02
المغني ماعمل لكم والو ... المشكل هو في هؤلاء للي جابوه وخلصو له زبالة فلوس ونظموا السهرة .
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